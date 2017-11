Massimo Bicciato. Con Mille Battute vi porto in paesi che cambieranno il senso della vostra vita

Oggi visitare altri paesi è un privilegio che si dà per scontato e il confronto con le loro culture è diventato un semplice passatempo. Con Mille Battute invece lo scopo è di entrare in contatto diretto e approfondito con le culture locali, e creare un reportage fotografico che assieme a un testo di mille battute possano raccontare le sensazioni vissute. Mille Battute organizza spedizioni principalmente in Africa e Medio Oriente, come quello in Eritrea, meta del viaggio proposto da LifeGate Experience che si tiene dall’1 al 10 dicembre 2017. Non bisogna essere fotografi esperti per partecipare, bastano curiosità, voglia di conoscere e una qualsiasi macchina fotografica, videocamera o anche solo un cellulare. L’organizzazione si avvale della conoscenza di accompagnatori esperti e la collaborazione con i tour operator Compagnia del Mar Rosso e Afronine. I viaggi non offrono solo la possibilità di fotografare, di raccontare e di divertirsi ma l’occasione di essere ospiti rispettosi e consapevoli di altri popoli per capire qualcosa in più su come vivono loro e, soprattutto, come viviamo noi.

La prima spedizione di Mille Battute, in Eritrea.

Immagine in evidenza © Massimo Bicciato