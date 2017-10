Monitoraggio sulle controindicazioni dei farmaci

Si tratta di una parte del programma nazionale di farmacovigilanza istituito dal Ministero della Salute per fornire in tempo reale, attraverso un nuovo sistema di rete informatizzata, le segnalazioni degli effetti indesiderati in relazione alle prescrizioni effettuate. Grazie ad Internet, utilizzando una rete protetta, già attiva da dicembre, è possibile agli operatori abilitati e alle aziende ospedaliere conoscere tutte le segnalazioni di possibili reazioni avverse da farmaci ricevute da medici, farmacisti e cittadini. La rete a sua volta è collegata, per lo scambio delle informazioni, con il sistema di sorveglianza europeo dell'Emea (l'Agenzia europea per i farmaci). In questo modo si pensa di migliorare la tempestività di diffusione delle informazioni, intervenendo in tempo reale nel caso di eventi avversi legati ai farmaci, nella speranza di evitare gli incidenti del passato come quello avvenuto la scorsa estate relativamente al caso Lipobay.