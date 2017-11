Mille volte peperoncino!

"Dio ha creato l'alimento, il diavolo il condimento" amava ripetere lo scrittore irlandese James Joyce, parlando a proposito del peperoncino rosso (Capsicum annuum, fa parte della famiglia delle Solanacee, come patata, pomodoro, melanzana). Un modo di pensare, questo, che è pane quotidiano nelle tradizioni popolari del nostro Paese. La prova? Nel sud Italia la spezia "bruciante" viene definita da secoli "diavoletto". In più qui da noi incontra un favore incontrastato: dopo il sale marino è il prodotto più utilizzato. Un unico neo: ben il 70% è importato da Messico, India e Marocco, mentre il restante 30% si produce soprattutto in Calabria e Campania. E la cosa non deve sorprendere visto che arriva in Europa, intorno al 1514, sulle caravelle di Cristoforo Colombo. Tutti conoscono il suo gusto piccate, la sua versatilità nell'insaporire spaghetti, sughi, salse, insalate, patate, pesci, carni. E chi più ne ha più ne metta. Insomma, una infinità di portate acquistano un aroma inconfondibile con una spolverata di peperoncino. Il frutto contiene la capsicina, sostanza oleosa rubefacente, e la capsaicina, a cui si deve il sapore bruciante. In 100 grammi sono racchiusi: 15g di sostanze azotate, 1,2g di olio essenziale, 12,5g di olio fisso, 20g di cellulosa, 35g di sostanze non azotate, 0.05g di capsaicina, oleoresina, capsantina, colorante carotenoide rosso, quercitina, esperidina, erodietina, acido malonico, citroflavonoidi, lecitina, vitamina C, vitamina PP, vitamina E, vitamina K, vitamina P, vitamina A, sali minerali. Non c'è che dire: un concentrato di nutrienti che da spezia insostituibile per esaltare i sapori e renderli più stuzzicanti lo fa assurge a farmaco naturale capace di abbassare i livelli di colesterolo, favorire la digestione, combattere il raffreddore, essere amico insostituibile di cuore, vene e arterie. Alcuni sessuologi consigliano addirittura di spalmarlo sulle parti intime: avrebbe un forte potere afrodisiaco. Uno dei pochi ad averci veramente provato è l'imperatore azteco Montezuma. Non si conoscono altri temerari. Ma attenzione per sfruttarne al meglio le proprietà è indispensabile che sia consumato crudo: temperature oltre i 70 gradi centigradi intaccano vistosamente i suoi "tesori nascosti". E dulcis in fundo, può essere anche coltivato in casa: per una famiglia ne bastano 6-7 piante. Semina a febbraio, raccolta luglio - agosto, essiccazione appendendolo all'aria e infine triturarlo direttamente sulle pietanze. Massimo Ilari