Mimmo Jodice, lo scultore della luce italiana

Per tutta Italia s'incontrano colori ed emozioni memorabili. Per questo il grand tour proposto da Mimmo Jodice, grande nome della fotrografia italiana, è sorprendente. Perché i suoi scatti sono in bianco e nero. Ma quante emozioni! I suoi quadri violentemente proiettano il visitatore-viaggiatore in panorami da sogno ove la luce scolpisce i dettagli che richiamano invece alla realtà, alle crepe, le rocce, l'erba, scorci e angolini nascosti trovati e illuminati dal fotografo. Vorticoso ritorno alla realtà dovuto anche a lievi, enigmatici effetti di movimento, di sfumatura: la maestria del fotografo, la mano della macchina. Sono vertiginosi questi tagli e quelle prospettive scolpite dalla luce bianca, scalinate incurvate come animali sui muri, chiese musicali che si stagliano su pigre strade, campiture di grigio a svanire verso la natura, rocce arcuate dallo sforzo per incorniciare i mari... lo sguardo dell'artista indaga instancabile, quello dello spettatore si perde nell'incredibile ricchezza degli scenari italiani. La mostra di 160 fotografie di grande formato, allestita nel nitore dello spazio Forma, esalta la bellezza dei soggetti. Esalta la fruizione delle immagini mute, esalta le emozioni che si possono provare scoprendo luoghi che diventano magici.