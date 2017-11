Minerali a primavera!

Il calcio è sicuramente l'elemento chimico che più abbonda nel nostro corpo, poiché contenuto nello scheletro e nei denti. La sua presenza è davvero indispensabile per mantenere una regolare funzione cardiaca. Il Magnesio è fra i maggiori elementi minerali del corpo, infaticabile negli scambi energetici, nella produzione e nella distribuzione di energia poiché regola l'eccitabilità neuro muscolare. Se è presente in buona quantità riduce la dismissione dell'adrenalina e dunque mitiga le sue conseguenze di stress a livello di cervello, muscoli, cuore e digestione. Il Selenio ha azione antiossidante cellulare e svolge una protezione verso l'aggressione dei radicali liberi. Ripara tutti i danni degenerativi legati allo scorrere del tempo, in particolare della pelle, ma anche a livello cardiovascolare e cognitivo (memoria, lucidità?). Infine lo Zinco: rinnova il tessuto cutaneo poiché permette alle cellule della pelle di rinnovarsi continuamente, dunque il suo ruolo è quello di favorire la divisone cellulare e di arricchire il patrimonio di cellule cutanee giovani. Dove sono? Come arricchirne la dieta? In quale quantità? Calcio: latte, formaggio, yogurt, tuorlo d'uovo, fagioli, cavoli, noci. Fabbisogno: 800 milligrammi al giorno, circa il doppio in gravidanza. Carenza: osteoporosi, fragilizzazione dell'osso, rischio di frattura o mancato consolidamento di frattura, carie, carie in gravidanza, alterazioni del ritmo cardiaco. Magnesio: adulti 350 mg/die, gravidanza e allattamento 450 mg/die. E? contenuto in piselli e spinaci, gamberetti e molluschi, cereali integrali, lumache, noci, mandorle, cacao e cioccolato. Selenio:3 mg/die. Broccoli e cavolfiori, aglio e cipolla, germe di grano e fibre integrali, pollo e uova, latte, sedano, funghi. Zinco: 15 mg/die. Germe di grano, lievito, pesce, crusca, farina integrale, soia. Per raggiungere le quantità ottimali bisogna introdurre i minerali fin dal mattino. La colazione può iniziare con uno yogurt alla frutta. Per integrare ulteriormente il calcio è sufficiente una porzione di formaggio magro a pranzo. A metà mattina noci e mandorle sono uno spezzafame di grande valore per l'apporto di magnesio, bastano solo 3 noci o 3 mandorle per rimanere a regime. I cereali e le farine integrali sono ottime a pranzo dove il carboidrato ha il massimo significato: pasta e riso integrali, orzo, farro, soia e legumi sono grandi alleati di zinco e magnesio e la loro porzione dovrebbe essere almeno di 60-80 grammi. A cena la carne bianca è facilmente digeribile e il pesce è un'ottima occasione per fare il pieno di zinco e di grassi omega. I contorni di verdura dovrebbero abbondare e la famiglia di cavoli e dei broccoli, conditi a olio crudo, da non farsi mancare. Se sussiste un problema di gusto o di scelta dietetica i minerali si possono introdurre come oligoelementi: una fiala al mattino prima di colazione scegliendo fra i minerali che rimangono più esclusi dalle nostre esigenze. Dottoressa Stefania Piloni