La due giorni verde però non è soltanto divertimento ed intende anche proporre soluzioni concrete in difesa dell?ambiente e per la salvaguardia dello stesso. L?officina del Motor Village stesso, è già all?avanguardia in questo campo, con procedure di raccolta e riciclaggio dei materiali di consumo tipo carta, legno, imballi, di smaltimento di olii e batterie. Per l?occasione, tutti i marchi del Gruppo Fiat mettono in mostra le innovazioni tecnologiche a basso impatto sull?ambiente, dai motori a metano, ai veicoli elettrici, ai biocarburanti, fino all?idrogeno. Le iniziative durante il week end del 5 e 6 aprile Laboratori su acqua, energia e riciclaggio. Mostra interattiva sul mondo dell?Auto. Eco-test drive, spettacoli e performances acrobatiche. Sabato 5 aprile alle 11.30 Cerimonia di Apertura con lancio di farfalle; dalle 17.30 Play on plaid, concerto di musica elettronica prodotto ad energia solare. Le sessioni di Antonio Larizza, sound designer di LifeGate Radio, saranno un'occasione di conoscere da vicino un volto poco noto, ma molto sentito, di LifeGate Radio, che è media-partner della due giorni. Gli eventi sono tutti completamente gratuiti. L?ambiente e l'evento Mirafiori Motor Village.

Fiat "Natural Power" L'uso del metano presenta una valenza positiva sia sul piano dei benefici ambientali (riduzione di circa il 23% del CO2 e praticamente a 0 le emissioni del PM), sia sotto l'aspetto economico. Nasce così la linea "Natural Power" di Fiat Automobiles - veicoli con motori a doppia alimentazione (benzina/metano): dal Doblò (anche Cargo) alla Punto (anche Van), dalla Multipla alla Panda (anche Van). La gamma "Natural Power" offre le stesse caratteristiche di sicurezza passiva e attiva delle altre vetture equipaggiate con propulsori convenzionali.

Centro Ricerche Fiat Da sempre impegnato nelle tematiche della mobilità sostenibile, dell?ambiente e della sicurezza, il Centro Ricerche Fiat, partecipa attivamente a tutti gli eventi che permettono di comunicare il rapporto tra innovazione e prodotto. ?Mirafiori Goes Green?, in quest?ottica, è una ottima opportunità per trasmettere conoscenza ed informazione sui sistemi di prossima produzione.

FPT ? Fiat Powertrain Technologies Società del Gruppo Fiat che raggruppa tutte le attività relative ai motopropulsori, che da sempre è impegnata a migliorare le prestazioni, consentondo la riduzione sia delle emissioni che dei consumi. Un esempio è il sistema di controllo dell?aria Multiair, di cui è dotato il nuovo motore a doppia alimentazione (benzina/miscela metano idrogeno), che registra un valore di emissioni di CO2 inferiore a 120 g/km.

New Holland New Holland Agriculture è il marchio di macchine per l?agricoltura che più di ogni altro si è impegnato nella promozione del biodiesel. Tutte le macchine con motore diesel New Holland, sia ad iniezione meccanica che common rail, possono essere alimentate con biodiesel puro al 100%.

New Holland Construction Il marchio di macchine per il movimento terra che ha investito nella riduzione dell'impatto ambientale dei propri mezzi. L'escavatore cingolato esposto al Motor Village, garantisce emissioni di CO2 inferiori dell'85% rispetto alle normative vigenti, mentre la sua produttività è stata incrementata del 15%, con una riduzione del consumo di carburante. In questa macchina, inoltre, l'intervallo tra i cambi dell'olio idraulico è stato portato da 2.000 a 5.000 ore, dimezzando così gli scarti di olio da eliminare.

Iveco Da tempo si concentra sul miglioramento della qualità dell'aria producendo veicoli con livelli di emissioni che anticipano la normativa europea. E' impegnata anche nello sviluppo di veicoli commerciali con tecnologie ibride ed elettrica. Saranno esposti: un Daily ibrido, che utilizza, sia un motore elettrico sia uno diesel, un Daily elettrico, alimentato da un motore elettrico, che ha la sua sorgente di elettricità nelle batterie a bordo del veicolo stesso ed un bus Irisbus Citelis da 12 metri.

Museo "A Come Ambiente" Conoscere e giocare... è la proposta del museo in una "piazza" come Motor Village. Le attività proposte sono: l'info container itinerante sul tema di come essere più "leggeri" con l'ambiente, giochi e laboratori sull'energia e i trasporti, macchine interattive che permettono di spiegare come si può essere più sostenibili nell'uso dell'automobile, quali sono le innovazioni che ne riducono l'impatto.

Magneti Marelli Gli sforzi di Magneti Marelli si sono concentrati sulla riduzione di emissioni inquinanti e CO2, sia attraverso la diminuzione dei consumi, sia attraverso lo sviluppo di tecnologie basate su combustibili alternativi, sia attraverso il trattamento dei gas di scarico, ma anche cominciando ad affrontare il problema della gestione intelligente del traffico attraverso l?impiego delle tecnologie telematiche.