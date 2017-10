Miscela Rock Festival 2012

La protagonista sarà come sempre la musica: saranno presenti i migliori artisti delle precedenti edizioni che suoneranno tutta la notte durante ciascuna delle tre serate per fornire un sostegno concreto a progetti solidali come UGI, Insieme per Matilde Onlus e Scuolina di Addis. Il Miscela Rock festival - quest'anno alla sua decima edizione - si configura come una rassegna di musica contemporanea di qualità attenta ed aperta a tutti i generi musicali. Nato dai valori dell'espressione artistica locale, grazie alle sue peculiarità viene ben presto conosciuto su tutto il territorio nazionale. Un vero e proprio punto di riferimento per i giovani del territorio che apprezzano la scelta degli organizzatori di proporre una ricca e variegata selezione delle migliori band del panorama musicale emergente ed indipendente italiano. Ma oltre alla musica c'è molto di più. L'appuntamento di quest'anno è all'insegna dell'ecologia e della sostenibilità ambientale: durante le tre notti di concerti sarà utilizzato esclusivamente materiale "plastic free" e garantita una corretta raccolta differenziata; inoltre, grazie al progetto Impatto Zero® di LifeGate, saranno compensate le emissioni di CO2 dovute all'evento. L'ingresso alla manifestazione è gratuito, come gratuiti sono anche campeggio, parcheggio e ovviamente... relax e divertimento! Ecco il programma delle tre serate: Venerdì 7 Settembre dalle ore 21 -METAL NIGHTBIOSYSTEM55 - JADISH - BRAIN DEAD - KIINO - VURTULA - TASTE REVENGE + Musica in acustico tutta la notte nel camping gratuito del MRFX Sabato 8 Settembre dalle ore 16 -ROCK PARTYFREE JAM SESSION // EFEM SYSTEM - MAAK - MED IN ITALI - F.O.O.S. - THE AFTERGLOW - WASTE PIPES - SOUL NASSAU - RAVANA CLUB + Musica in acustico tutta la notte nel camping gratuito del MRFX Domenica 9 Settembre dalle ore 16 -COLORED VIBEFREE JAM SESSION // MONELLI ANTONELLIANI - DENIMOR - HOLLYWOOD NOISE - LA MUFFA - BLACK LIONS - 2 FAT MEN AUDIOGRAFFITI + Musica in acustico tutta la notte nel camping gratuito del MRFX Per ulteriori info sull'evento basterà visitare il sito www.associazionemiscela.it