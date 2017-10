Misura il tuo livello di energia: carico o scarico?

Il nostro stile di vita è troppo spesso lontano dalla natura e dai suoi cicli biologici. Accade che, durante l'inverno, abbiamo tutt'altro che ridotto l'attività, anzi, dobbiamo far fronte ad un surplus di impegni e di lavoro, per cui, alla fine ci sentiamo scarichi e "spompati". Ecco qui un rapido test che misura il tuo livello di energia 1) Recentemente hai passato un periodo di eccessivo stress lavorativo che si è protratto per diverse settimane o mesi? 2) Nel periodo autunnale e invernale, hai sofferto di numerosi raffreddori o di influenze lunghe o recidivanti? 3) Dormi meno di sei ore per notte? 4) La mattina ti svegli stanco e con la sensazione di non aver riposato bene anche se non sei andato a letto tardi? 5) Al mattino fai fatica ad ingranare la tua attività lavorativa e hai bisogno di un paio di caffè per poter partire? 6) Ultimamente il tuo desiderio sessuale è il calo? 7) Riesci a concentrarti con più difficoltà, fai degli errori di disattenzione o hai dei piccoli vuoti di memoria? 8) Quando vai a letto, anche se ti senti stanco fai fatica a prendere sonno? 9) Ultimamente ti pesa mantenere il programma di fittness o di attività fisica che hai sempre svolto regolarmente? 10) Guardandoti allo specchio, ti accorgi che il tuo viso appare più stanco e segnato del solito, o con occhiaie profonde? Se hai risposto affermativamente ad almeno 4 domande, il livello energetico del tuo organismo è in calo e questo può pregiudicare il tuo stato di salute e di benessere sia a livello fisico che mentale. Occorre correre a ripari recuperando energia con adeguati momenti di riposo e chiedendo aiuto ai rimedi naturali. Maria Teresa Lucheroni