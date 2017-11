Miti, leggende e realtà. Il pianto del coccodrillo

Il Coccodrillo e l'Icneumone Un coccodrillo, dopo aver ucciso un uomo che dormiva sotto una palma, versò molte lacrime. - Vedi - disse un icneumone a suo figlio - il coccodrillo è un ipocrita, perché ora piange e fra poco divorerà la sua vittima. - Infatti, dopo un po', il coccodrillo si mise tranquillamente a mangiare la sua preda. Finito il pasto si addormentò sulla sponda del fiume, a bocca aperta, per consentire ad un uccellino suo amico, chiamato Trochilo, di entrar dentro a beccare gli avanzi rimastigli tra i denti. Stuzzicato piacevolmente dal diligente uccellino, il coccodrillo, nel sonno, apri ancora di più le sue poderose mascelle. Allora l'icneumone disse a suo figlio: - Ora stai bene attento. E così che si uccidono i traditori. - E, presa la rincorsa, si precipitò nella bocca del coccodrillo infilandosi alla svelta giù per la gola. Da quella passò nello stomaco, glielo sfondò con i denti aguzzi, quindi entrò nell'intestino facendo altrettanto. Il coccodrillo, svegliato di soprassalto, incominciò a rotolarsi per terra in preda al dolore, urlò sentendosi strappare le viscere, finché, dilaniato dall'icneumone, restò a pancia all'aria, stecchito. Coccodrillo. Ipocresia. "Questo animale piglia l'omo e subito l'uccide. Poi che l'ha morto, con lamentevole voce e molte lacrime lo piange e crudelmente lo divora. Cosi fa l'ipocrito che per ogni lieve cosa s'empie il viso di lagrime mostrando un cor di tigro e rallegrasi nel core dell'altrui male con piatoso volto". Il coccodrillo cattura l'uomo e immediatamente l'uccide. Dopo la morte con lamentevole voce e molte lacrime lo piange e, finito il lamento, crudelmente lo divora. Cosi fa l'ipocrita che per ogni lieve cosa si riempie il viso di lacrime, mostrando un cuore di tigre, mentre si rallegra del male altrui con volto pietoso. Realtà: Il coccodrillo è protetto da una solida corazza, il suo mezzo di difesa, ma problematica per la sopravvivenza dell'animale, perché non permette la traspirazione della pelle. Per eliminare i sali accumulati con l'alimentazione, questi rettili sono costretti a versare abbondanti lacrime dagli occhi. Le famose lacrime di coccodrillo, considerate segno di tardivo pentimento, sono in realtà una necessità naturale al fine della sopravvivenza.

Tomaso Scotti