Miti, leggende e realtà. L’orso

Mitologia greca. Il mito vuole che Zeus, infatuato della ninfa Callisto, genera con lei Arcade. Era, moglie del re degli dei, per la gelosia trasforma madre e figlio in orsi. Ma Zeus, per proteggerli dai cacciatori, muta entrambi in costellazioni e pone le due Orse attorno al polo, proprio al centro del cielo, nella zona che non tramonta mai alle nostre latitudini, in modo da vederle sempre. Un'altra leggenda dell'antica Grecia vede la ninfa Callisto essere preferita da Artemide. Quando Zeus s'invaghisce di lei, per conquistarla le appare sotto forma di orso. Lo stratagemma funziona e la bellissima ninfa si lascia sedurre. Dalla loro unione nasce Arcade, fondatore della mitica Arcadia. Sempre per la gelosia, Artemide, scoperto il fatto, uccide Callisto. Zeus, però, interviene trasformandola nella costellazione dell'Orsa maggiore e accanto a lei pone il figlioletto Arcade, a sua volta trasformato in Orsa minore. Leggende pellirosse. Per i nativi del Nord America, la costellazione più grande rappresentava un orso. Fra la tribù dei Delaware, in Canada, è stata tramandata per secoli la leggenda di un orso che fugge per i cieli inseguito da tre cacciatori. Quattro stelle compongono il corpo dell'animale, altre tre raffigurano gli uomini all'inseguimento; riunite insieme sono le sette stelle dell'Orsa maggiore. Altre tribù vedono nelle prime quattro stelle della costellazione la testa dell'orso, inseguita dal resto del corpo nel disperato tentativo di raggiungerla. Quando ciò accadrà arriverà la fine del mondo. Gli indiani Shoshoni, una popolazione del Wyoming, tramandavano invece una leggenda con protagonista un grizzly. Il grande orso un giorno salì un'alta montagna per andare a caccia nel cielo. Mentre ascendeva la vetta, la neve si attaccò al pelo delle zampe e quando cominciò ad attraversare la volta celeste, i cristalli si staccarono poco alla volta dando origine alla Via Lattea. Leggende orientali. Sull'isola di Hokkaido, la più settentrionale dell'arcipelago nipponico, vivono gli Ainu. Fra questa etnia era diffuso il culto dell'orso, considerato il dio dei monti Kim-Un-Kamui. Un antico rituale prevedeva il sacrificio dell'animale affinchè il suo spirito fosse liberato dal corpo per salire in cielo, in qualità di messaggero celeste e ambasciatore degli Ainu. L'orso ha regalato al nord del mondo il proprio nome: dal greco arktos è derivato arktikos, che significa "proprio dell'orsa" e con il termine antico indichiamo ancor oggi il Polo Nord della Terra.

Tomaso Scotti