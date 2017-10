MITO Settembre Musica 2009

Gli artisti sono centinaia, gli eventi in cartellone 213, più 150 extra. "Quello che vogliamo" ci racconta Francesca Colombo, Segretario generale di MITO, "è che la musica sia accessibile a tutti. Uno strumento è quello dei prezzi. La metà dei nostri concerti, infatti, è gratuito: è sufficiente arrivare un'ora e mezza prima, mettersi in coda ed entrare. L'altra metà dei nostri concerti ha prezzi davvero popolari. L'altro strumento è la comunicazione: semplice, immediata e capillare. Nelle metropolitane, sulle free press, nei supermercati, su internet, tramite volantinaggio presso i luoghi dei concerti..." MITO è una grande iniziativa, nata per far conoscere la musica e valorizzare la città. Sono i luoghi che suonano. "Sicuramente la cosa più interessante" continua Colombo "è stata quella di aver ottenuto all'interno dell'aeroporto di Linate un hangar dove organizzeremo la festa di chiusura del festival, con un'orchestra swing, che suonerà musica degli anni '30, una pista da ballo e dei ballerini. Altre sedi saranno le basiliche, le chiese, il Castello Sforzesco, i parchi, i circoli, i teatri... e poi le ville, le università. Quest'anno inoltre saremo presenti con eventi in altre 5 province: Varese, Lecco, Brescia, Monza e Bergamo, addirittura toccheremo Genova. Un?invasione di musica in tutto il territorio." Grande spazio è dato alla sperimentazione, alla tecnologia. E all'ambiente: il festival è anche quest'anno a Impatto Zero® e sono previste due azioni di sensibilizzazione tramite web, con un gioco ecologico online e un tema di discussione lanciato sulla piattaforma di sharing di LifeGate, YouImpact. Infine, per chi volesse un confronto diretto con gli artisti o semplicemente trascorrere una serata piacevole dopo i concerti il luogo adatto è MITO café, in Triennale a Milano, aperto dalle 18.00 alle 2.00 di notte. Per informazioni sul programma dettagliato, www.mitosettembremusica.it Chiara Boracchi