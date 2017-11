Quanto vale la mobilità ciclabile in Europa? 500 miliardi di euro, lo dice uno studio Ecf

Quanto vale l'economia che gira intorno al mondo della bicicletta nell'Unione europea? La risposta è 513 miliardi di euro, altro che roba da sfigati: stiamo parlando di ben mille euro per ogni cittadino europeo. Le stime sono del rapporto Eu Cycling economy (economia europea della bicicletta) presentato a Bruxelles dalla Federazione cicilistica europea (Ecf) di cui fa parte l'italiana Fiab. Molto lo si deve a Paesi dove la cultura ciclabile è ben solida ma lo studio, che aggiorna i risultati raccolti nel 2013, riconosce importanti benefici diretti e indiretti che la mobilità ciclistica garantisce anche in termini di benessere economico, non solo quindi per quanto riguarda la salute o l'ambiente.

Quanto vale la mobilità ciclabile: un po' di numeri