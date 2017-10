Mobilità a idrogeno, ora serve un piano di sviluppo

Non si può più aspettare, non si può più rimandare: come stabilito dall'Unione europea e come ribadito alla recente conferenza di Parigi sul clima, l'obiettivo per la decarbonizzazione è stato necessariamente fissato al 2050. E se buona parte dell'inquinamento atmosferico è causato dai trasporti che sono responsabili per un terzo delle emissioni nocive presenti nell'aria, è anche e soprattutto in questo settore che si deve agire subito. È vero infatti che il traguardo delle emissioni zero entro metà secolo sarà più facile da raggiungere se già entro il 2035 la maggioranza dei veicoli sarà elettrico o a idrogeno. Qui sarà necessario rispettare allora un'altra scadenza, quella imposta dalla Unione europea con la Direttiva 2014/94/UE che obbliga gli Stati membri a presentare, entro il 18 novembre 2016, un piano di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi. Solo in questo modo i governi potranno richiedere l'accesso ai fondi e alle risorse finanziarie europee per concretizzare i contenuti proposti.