Mobility Tech, un appuntamento speciale

Cominciamo con il riproporvi l'intero speciale andato in onda martedì 19 ottobre su LifeGate Radio realizzato da Claudio Vigolo. MoTe 2010: prima parte - seconda parte Di seguito, invece, gli estratti di coloro che sono intervenuti... Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea "Se noi vogliamo essere competitivi dobbiamo giocare la partita della qualità. Dobbiamo pensare a un'industria che sia protagonista della lotta all'inquinamento, attivando ricerca e innovazione" - Ascolta l'intervento Barbara Covili, AD di ClickUtility "Siamo molto soddisfatti, l'evento ha registrato il tutto esaurito. MoTe ha ricevuto una targa dal Presidente della Repubblica che ne riconosce e sancisce il valore scientifico della manifestazione. Una serie di convegni tematici, con oltre 140 relatori" - Ascolta l'intervista Carlo Corazza, direttore della Rappresentanza a Milano dell'UE "La nostra priorità è di avere standard per l'inizio del 2011 che consentono la vendita e la libera circolazione delle auto elettriche su tutta l'Unione. Questi standard sono in corso di elaborazione e la la commissione valuterà la loro adeguatezza" - Ascolta l'intervista Stefano Cetti, direttore generale di metropolitana milanese "Entro la fine dell'anno potremo inaugurare la stazione di Assago. Milano sta vivendo una serie di ampliamenti importanti che renderanno più moderno il sistema metropolitano. All'interno della città i mezzi ecologici sono soluzioni importanti per chi li progetta" - Ascolta l'intervista Roberto Formigoni, presidente Regione Lombardia "La diffusione di motori a gasolio anche senza l'obbligo di filtro antiparticolato (FAP) è una decisione contradditoria che contraddice i problemi che poi a Milano e in Lombardia dobbiamo affrontare" - Ascolta l'intervista Gianluigi Barone Diana, AD di VeloLeo "Questi tricicli girano in 85 città del mondo, 35 nazioni, al momento circolano a Milano, Roma e Torino come veicoli per scopi pubblicitari perché la legge in vigore non ha chiarito la definizione di triciclo per il codice della strada" - Ascolta l'intervista Letizia Moratti, sindaco di Milano "Saranno altre 100 le stazioni di bike sarin al di là dei bastioni, al di là della zona centrale di Milano. Stiamo lavorando anche sul car sharing, in questo momento abbiamo 100 auto in car sharing" Ascolta gli interventi: bike sharing e car sharing - progetti sul trasporto pubblico a Milano - colonnine elettriche tra Milano e Brescia Nevio Di Giusto, AD del centro ricerche Fiat "La mobilità elettrica è un'opportunità da tenere presente verso un futuro sostenibile. In mancanza di un approccio integrato è una delle risposte. Sull'immediato l'efficienza energetica è la risposta più efficace per quanto riguarda le emissioni di CO2" - Ascolta l'intervista Elio Catania, presidente ATM "Una novità importante per Milano: vedere girare autobus ibridi, che risparmieranno il 30 per cento di energia. Avranno motori a gasolio, ma anche motori elettrici. Un investimento importante per ATM, in prima linea sul piano della mobilità sostenibile" - Ascolta l'intervista Jacques Bousquet, presidente di Renault Italia "La carta principale che ha in mano Renault è la carta della concretezza. E' ora di investire, produrre queste macchine e lavorare per avere le reti di ricarica che saranno un fattore chiave per il decollo di questa tecnologia" - Ascolta l'intervista Raffaele Cattaneo, assessore alle infrastrutture e mobilità - Regione Lombardia "L'idea è quella di dotare le principali stazioni del servizio ferroviario regionale di punti in cui si possa accedere con le modalità del car sharing a mezzi elettrici con cui completare il proprio spostamento nell'area metropolitana" - Ascolta l'intervista Stefano Landi, presidente di Landi Renzo "Per dare vitalità e dare slancio a settori come il nostro che prevede l'impiego di sistemi a migliore impatto ambientale si dovrebbero usare incentivi di medio respiro, come stanno facendo in altri paesi. I carburanti alternativi debbono godere un trattamento fiscale buono per permettere più grande diffusione" - Ascolta l'intervista