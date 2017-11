Mobility Week. Le strade del futuro

Dal 16 al 22 settembre si terrà la nona edizione della Settimana europea della mobilità (European Mobility Week) organizzata dall'UE. Nata nel 2002 con lo scopo di sensibilizzare i cittadini europei all'uso del trasporto pubblico, della bicicletta o, semplicemente, di camminare, la Settimana ha progressivamente spinto città e altri enti pubblici a investire e promuovere il concetto di mobilità sostenibile. Le città che in tutta Europa aderiranno all'iniziativa sono quasi 2000 e in continuo aumento. Milioni di cittadini saranno quindi chiamati, per sette giorni, a riprendersi gli spazi di solito occupati dalle auto e attivarsi contro l'inquinamento causato dall'aumento del traffico nelle aree urbane. Tra le nazioni più entusiaste spicca l'Austria con più di quattrocento città aderenti seguita a ruota da Spagna, Francia e Polonia. In Italia parteciperanno, tra le altre, le città di Milano, Bologna, Napoli, la Provincia di Roma e la Regione Puglia. L'evento clou della settimana è rappresentato dalla Giornata mondiale senz'auto (22 settembre) che in Italia viene spesso fatta coincidere con la domenica precedente. In questa giornata, i sindaci avranno l'opportunità di testare concretamente l'efficienza della rete di trasporti pubblici delle loro città e presentarla ai cittadini. Per fare un esempio concreto, il Comune di Milano approfitterà dell'occasione per introdurre sessanta nuovi autobus con motori Euro 5 e inaugurerà nuovi tratti ciclabili. La Commissione europea, in una nota, si è espressa nei confronti della Settimana europea della mobilità definendola un'iniziativa che "gioca un ruolo importante nella creazione di una cultura nuova per la mobilità urbana".