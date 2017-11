Metodi a disposizione della salute nella medicina cinese

La malattia è la rottura dell'equilibrio interno dell'individuo, che può manifestarsi sia diffusamente in tutto l'organismo, sia in alcune zone specifiche, sia come perdita di un armonico rapporto con l'ambiente esterno. Prima ancora di essere un metodo di cura, la medicina cinese (o MTC) è certamente un prezioso sistema di norme messe a punto per migliorare la salute dell'individuo. La MTC tratta una massa enorme di conoscenze e si sviluppa in varie discipline, così da avere diverse tipologie di trattamento e ambiti d'intervento: