Mondiali 2014: la mascotte

Si chiamera' 'Fuleco' l'armadillo mascotte dei Mondiali del 2014 in Brasile. Lo ha deciso il pubblico al termine di un sondaggio online durato tre mesi. Fuleco deriva dalle parole portoghesi 'futebol' ed 'ecologia'. La Fifa ha annunciato ieri che oltre 1,7 milioni di brasiliani hanno partecipato al voto. Gli altri nomi candidati erano 'Zuzeco' e 'Amijubi'. Fuleco ha ricevuto il 48% delle preferenze, mentre il 31% e' andato a Zuzeco e il 21% ad Amijubi. Amijubi viene dalle parole "amizade" (amicizia) e "jubilo" (gioia), mentre Zuzeco viene da "azul" (blu) ed "ecologia". Le tre opzioni sono state preselezionate da un comitato di alto profilo composto, oltre che dall'ex-calciatore Bebeto, da politici e celebrità brasiliane. Gli organizzatori non hanno potuto scegliere un meccanismo più flessibile (ad esempio consentendo ai tifosi di proporre ognuno un proprio nome) perché i nomi devono soddisfare una miriade di prerequisiti legali, trademarks, diritti d'autore. La FIFA ha detto che i focus group mostrano che i più frequenti termini usati dai brasiliani per descrivere questa nuova mascotte includono "brasiliano", "natura", "amicizia", "passione". Si tratta dell'immagine di un raro armadillo, il Tolypeutes tricinctus, in pericolo di estinzione, che si arrotola a forma di palla quando si sente minacciato. Secondo la FIFA "rappresenta il modo in cui il Mondiale di calcio può coniugare i due concetti per incoraggiare la gente a comportarsi in modo ecosostenibile". La mascotte del Mondiale 2010 in Sudafrica è stato un leopardo chiamato Zakumi, mentre il torneo del 2006 in Germania aveva un leone di nome Goleo.