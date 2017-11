Mongol Rally a Passengers

Lunedì partiremo alla volta della Mongolia con il Mongol Rally, un viaggio avventuroso non competitivo di 16000 km, a scopo benefico. Dopo un passaggio in aereo con un' assistente di volo da sempre interessata alle filosofie orientali, mercoledì esploreremo il centro della Terra con uno speleologo che ci illustrerà i misteri del sottosuolo. Giovedì invece ci immergeremo insieme al WWF nei fiumi italiani, per testarne lo stato di salute. Venerdì saremo impegnati in una bella biciclettata per Milano, per scoprirne i luoghi pi remoti (e inaccessibili al magic bus). Beh, scusate se poco! A lunedì cari passeggeri. Still on the road! George