Mongolia: tra terra e cielo

L'arrivo nella capitale mongola proietta l'individuo direttamente nell'eredità lasciata dalla grande madre Russia al popolo mongolo. Ne sono prove le insegne in cirillico, le vecchie waz - le jeep sovietiche - sulla strada e i condizionatori di fabbricazione sovietica che decorano gli esterni delle palazzine fatiscenti. Ma la Mongolia non è città. E' terra e cielo, spazi infiniti equamente divisi dalla sottile linea dell'orizzonte. Ed è gente nomade, gelosa della propria indipendenza e cultura che gli permise, in un tempo assai remoto, di conquistare l'impero più vasto che la storia abbia mai conosciuto. Nella cultura nomade dei mongoli la terra riveste un ruolo centrale - mai considerata oggetto di proprietà ma esclusivamente come dispensatrice di vita - generando così nell'individuo una forma di rispetto e di devozione nei suoi confronti, caratteristica comune alle religioni animiste dei popoli dell'Asia centrale. Dalla terra i clan traggono l'unica risorsa attorno a cui ruota l'intera economia familiare: il pascolo. In Mongolia, infatti, il miglior amico dell'uomo è il cavallo, unico mezzo di trasporto accessibile a tutti. Dopo di lui vengono i cammelli e gli yak. Lo sterco di cammello, una volta essiccato, viene utilizzato come combustibile. Con il latte di yak e di giumenta si producono l'airag, una bevanda a bassa gradazione alcolica, e la vodka mongola, vero e proprio superalcolico centrasiatico. Le porte delle gher (tende), sempre orientate a sud, rimangono aperte giorno e notte in attesa di qualche viandante. Varcata la soglia, a qualsiasi ora gli verranno offerti carne di montone e vodka. Il "prezzo" del rifiuto sarà la risata ironica dell'ospite e dei convenuti: parenti, amici e curiosi, spesso accorsi dalle tende vicine per farsi regalare una polaroid da mettere sul mobile, a mo' di altare, insieme a quelle dei propri cari. E' facile perdersi in questo luogo fatto di praterie, deserti, laghi, foreste e montagne. Il vecchio del gruppo indica poi la pista da seguire, quale collina superare, dove guadare il fiume. Lo scorrere del tempo svela tesori nelle piccole cose. Anche dare indicazioni, come qualsiasi gesto quotidiano, assume un carattere sacro grazie alla ritualità propria dei cavalieri delle steppe. Nanni Fontana