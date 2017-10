Montebello premia Vandana Shiva

Il premio è stato istituito nel 2007 dalla Cooperativa Alce Nero per rendere omaggio agli amici dei contadini, e chi più di Vandana Shiva merita questo riconoscimento? Fisica quantistica ed economista, nonché direttrice del Centro per la Scienza, Tecnologia e Politica delle risorse naturali di Dehra Dun, Vandana Shiva ha speso la sua vita per i diritti dei contadini. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma il 18 ottobre; il premio, consegnato da Gianluca Bettarelli e Giovanni Girolomoni, le è stato conferito in virtù della lotta contro gli Ogm e le potenti multinazionali come la Monsanto, che avvelenano la terra, le acque e il cibo. Così Girolomoni al momento della premiazione: "Vandana Shiva cerca di scuotere l'anima dei contemporanei distratta dal rumore del mondo. Come fece in Francia nel Quattrocento una ragazzina d'Orleans che riuscì a risvegliare un popolo di codardi. Si chiamava Jeanne d'Arch ed è rimasta nel cuore di tutti". L'occasione nella quale è stata premiata conferma il costante impegno di Vandana Shiva in difesa della terra e dei suoi valori: una conferenza stampa che presentava per la prima volta in Europa il dossier, "L'imperatore Ogm è senza vestiti", fondato su analisi e ricerche scientifiche condotte in tutto il mondo, dalle quali sono emersi dati oggettivi sugli effetti devastanti degli Ogm. "Da questi dati la deduzione è una sola: gli Ogm in agricoltura sono un fallimento totale. Non hanno infatti né aumentato le produzioni né ridotto l'uso delle sostanze chimiche, continuando invece a danneggiare sia l'ambiente che l'economia di milioni di contadini", ha detto Vandana. "Per avere una società a misura d'uomo si deve adottare un metodo di produzione biologico e rispettoso dell'ambiente. L'agricoltura ha un'importanza enorme: ci dice come una comunità coltiva le proprie ricchezze, che sono la terra e l'acqua, e come costruisce il proprio futuro. Se non rispetta la natura, non avrà lunga vita", dichiara la scienziata indiana. Le sue parole rispecchiano la filosofia di Alce Nero Cooperativa. È tra i produttori principali di cibo biologico e fornisce una vasta gamma di cibi naturali e di qualità, tra cui pasta, cereali, legumi, riso e olio. Il fondatore, Gino Girolomoni, è considerato una sorta di guru dell'agricoltura sostenibile e sintetizza il suo lavoro con una frase: "basta avvelenare il mondo". Ha ristrutturato un antico monastero nelle Marche, costruito una stalla, un mulino, un pastificio ed è arrivato ad essere un punto di riferimento per chi mangia bio. Vandana Shiva e Gino Girolomoni, una scienziata e un "agricoltore", due storie così diverse che convergono su un obiettivo comune: ritornare alla terra.