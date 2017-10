Gualtiero Marchesi e la grande cucina italiana

Il Castello Sforzesco di Milano ospiterà per nove settimane, dal 17 aprile al 20 giugno 2010, una grande mostra dedicata a Gualtiero Marchesi. Non una semplice mostra celebrativa, ma un viaggio che vuole coinvolgere lo spettatore in un percorso che ha per tema la ricerca del gusto e la forma del cibo. "Gualtiero Marchesi, il grande maestro della cucina italiana, che quest'anno festeggia i suoi ottant'anni, è all'onore con una mostra allestita nelle sale viscontee del Castello Sforzesco che è ripartita in un percorso di sette tappe ideali di un viaggio fra la biografia di Marchesi e la storia del gusto - spiega l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Massimiliano Finazzer Flory . La mostra "Storiae d'Italia. Gualtiero Marchesi e la Grande Cucina Italiana" si sviluppa su più piani: l'esposizione vera e propria che occuperà due sale per un totale di circa settecento metri quadrati, le dimostrazioni pratiche sulle tecniche che insieme fanno il mestiere del cuoco e una serie di incontri per professionisti, appassionati e curiosi di prodotti e preparazioni, cibo e cucina. "L'intero programma avrà per leit motiv il numero sette come le note musicali della scala diatonica, come i giorni della settimana o le pennellate dell'opera dell'artista Hsiao Chin che diventa la copertina del menu del ristorante Gualtiero Marchesi in Bonvesin de la Riva e manifesto di un nuovo modo di pensare il pasto come successione di contrasti e composizione di emozioni - dichiara l'Architetto Giovanni Leone, curatore della mostra - L'obiettivo che ci poniamo è sì quello di mostrare, ma anche e soprattutto di emozionare, stimolando nuove curiosità. In fondo la meraviglia che provoca un piatto riuscito, in cui materia e mano trovano l'accordo giusto, completandosi, dipende da nostalgia e immaginazione di cose viste e sentite, dentro o fuori". MILANO, Castello Sforzesco - Sale Viscontee 17 aprile - 20 giugno 2010