Motocicletta 100hp a Impatto Zero

Il club 100hp nasce alla fine del 2002 dall'unione di un gruppo di amici motociclisti a seguito della scomparsa di Alessandro Denna, un amico vittima di un incidente stradale in moto ed è il club ufficale Ducati della provincia di Varese. Per l'occasione sono stati organizzati 4 concerti, esposizioni moto di tutte le marche e sarà installato un maxischermo che permetterà di assistere alla MotoGP. Sono inoltre previsti l'elezione di "MISS 100hp 2008 " ed il concorso "SPECIAL BIKE 2008". Tutti gli eventi sono a Impatto Zero, grazie a LifeGate. Vuol dire che 4.564 kg di CO2 emessa in questi due giorni dovuta ai visitatori della manifestazione, ai loro veicoli e all'energia che serve per i concerti e gli altri eventi saranno compensati con la creazione di 2. 994 metri quadrati di nuova foresta in Costa Rica. Ecco il programma delle due giornate: SABATO 7 GIUGNO 14.00 apertura manifestazione 16.00 giochi ed intrattenimenti 19.00 apertura stand gastronomico 19.30 concerto "Little Angel & the Bonebrakers (Country rock) 21.30 concerto "Same Old Blues" (Blues) DOMENICA 8 GIUGNO 09.00 apertura manifestazione 11.00 motoaperitivo 14.00 Visione MotoGP su maxischermo 15.00 concerto "Avanti Adagio" (Rock) 17.00 premiazioni 17.30 concerto "Inebria" (Alternative Rock) 19.00 chiusura manifestazione