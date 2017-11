Motor Show di Tokyo: l’offensiva ecologica giapponese

L'auto pulita del futuro, presentata al Motor Show di Tokyo, sarà ad idrogeno. Non importa se questo sarà ricavato dall'acqua e da fonti di energia rinnovabile, come vorrebbe l'Europa, o dai combustibili fossili, metodo preferito dagli americani, l'idrogeno sarà il vero protagonista. Sappiamo però che nelle nostre città, auto di questo tipo, prescindendo dalle vetture sperimentali già in funzione, non arriveranno prima del 2015-2020. E nel frattempo? Continueremo ad inquinare? No! A Tokyo, i costruttori giapponesi ci hanno fornito la soluzione: l'auto ibrida. Si tratta di veicoli dotati di due motori indipendenti: uno elettrico e uno a benzina. Normalmente l'auto si muove tramite il motore elettrico a cui si affianca quello tradizionale termico, nelle condizioni più impegnative di accelerazione e ripresa. Ad abbattere le emissioni inquinanti (100 g/Km di Co2) ci pensa la propulsione elettrica, alimentata da batterie che vengono ricaricate in fase di decelerazione o quando i due motori lavorano contemporaneamente. Non si tratta di una soluzione lontana e futura ma incredibilmente presente. Negli Usa, le star del cinema che vivono a Los Angeles, si muovono con vetture ibride giapponesi. Attualmente nel paese del Sol Levante sono in vendita numerosi modelli di auto ibrida di Honda, Toyota e Suzuki, a cui si aggiungeranno presto anche Nissan, Mazda, Lexus e Subaru, che ha presentato proprio a Tokyo lo spettacolare prototipo B9 Scrambler di auto ibrida sportiva a trazione integrale. Ci sono quindi modelli e tipologie per tutte le esigenze personali. E in Italia? Da fine anno arriveranno anche da noi i primi due modelli: Toyota Prius II e Honda Civic Ima. Il Motor Show di Tokyo ha dunque dimostrato la forza dei costruttori giapponesi nell'inseguire, con soluzioni tecnologiche valide, l'ideale di auto ecologica. Che si sia passati dal "pericolo giallo", degli anni '70 e '80, all' "esempio verde"? Alessandro Marchetti Tricamo