Movimenti in movimento

In un viaggio di otto mesi in cinque continenti, Paul Kingsnorth ha toccato con mano le numerose e variegate realtà del movimento dei movimenti. Paul è giornalista, ha collaborato con diverse testate tra cui "Indipendence", "Guardian" e "The ecologist" di cui è stato è stato vicedirettore e con cui ancora collabora. Nel suo libro, "Un no e molti sì. Viaggio nel cuore delle resistenze alla globalizzazione" (ed. Ponte alle Grazie), che sta avendo vasta eco in tutto il mondo, racconta quella che definisce "la storia più importante della nostra epoca". LifeGate ha intervistato il trentenne autore e attivista inglese a Milano. "Un no e molti sì" è il manifesto del movimento no-global? Non mi piace parlare di 'no-global' o anti-globalizzazione, preferisco definirlo 'movimento dei movimenti'. Globalizzazione è un termine troppo vago. Il movimento contesta il sistema economico neoliberista che si sta imponendo in tutto il mondo. È un movimento globale che non è spinto da un'ideologia. Nasce dai contatti tra gli innumerevoli movimenti sorti spontaneamente nell'ultimo decennio per reagire allo strapotere della finanza internazionale e delle grandi multinazionali. Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo hanno capito che c'è un unico sistema alla base di una serie di problemi apparentemente scollegati. Per questo il 'no' è uno solo. Non c'è solo la protesta, però. Sono tantissime le proposte concrete e le azioni intraprese a livello locale. In alternativa a un unico sistema distruttivo, il movimento propone numerose e diversificate strade per creare un mondo più equo. Non ci può essere una sola idea che valga per le tante realtà e culture del mondo. Per questo i 'sì' sono molti e per questo il movimento non ha né un leader né un manifesto. Nei tuoi viaggi hai incontrato le tribù indigene di Papua Ovest, in Nuova Guinea, i 'senza terra' del Brasile, le comunità zapatiste del Chiapas. Culture diverse, accomunate però da un modo di vivere in cui non sono i soldi a fare la ricchezza, ma l'accesso diretto alla terra. Pensi che attraverso il movimento anche le nostre società possano imparare qualcosa da queste culture diverse? Le popolazioni indigene, le comunità rurali sono il cuore del movimento. Si può dire che è cominciato con la rivoluzione Zapatista. Ai Social Forum mondiali le popolazioni indigene e tribali sono una presenza fondamentale e hanno molto da insegnarci a proposito del significato di progresso e qualità della vita. Non basta dire che c'è disuguaglianza nel mondo e che il problema sarà risolto quando anche i popoli del 'Sud' avranno tutto quello che abbiamo noi. Queste popolazioni infatti non vogliono uno sviluppo basato sul modello occidentale, vogliono un progresso basato sui valori che loro ritengono importanti. Molte componenti del movimento, in Europa e negli USA, mettono in primo piano l'aiuto ad altre popolazioni 'più povere', invece che intervenire sul nostro stile di vita. Non dovremmo innanzitutto cambiare noi, rivedere il nostro concetto di progresso? Certo, dovremmo riflettere di più sulla nostra idea di progresso e sui valori che vogliamo portare avanti nelle nostre società. Questo aspetto viene trascurato anche da molte persone politicamente attive. È un retaggio del passato. Abbiamo una tradizione di movimenti di lavoratori nati all'interno di società urbane e industrializzate. Lo stesso marxismo è un'ideologia di stampo 'occidentale'. Si muove all'interno di una società fondata sulla produzione industriale, pur prevedendo una diversa distribuzione della proprietà. Così, in molti movimenti del passato le popolazioni rurali non venivano considerate. Il movimento globale di oggi, invece, è molto più ampio e include anche realtà rurali e delle popolazioni indigene, che non hanno attraversato questa fase storica di materializzazione e urbanizzazione. Anche se alcuni attivisti ancora non mettono in dubbio a sufficienza l'idea occidentale di progresso, questo movimento è senz'altro migliore di qualsiasi altro, perché è aperto ai punti di vista più diversi. Certo, è molto più facile parlare del divario tra ricchi e poveri che proporre alla gente un'idea completamente diversa di qualità della vita. Non è una cosa che si possa comunicare con uno slogan o una conferenza. Richiede un cambiamento del modo di pensare. E' un processo individuale o pensi che ci si possa arrivare attraverso un movimento di massa? Il movimento può funzionare anche come una specie di 'università globale'? Qualcuno ha definito questo "movimento di movimenti" un grande laboratorio di idee. È un gigantesco esperimento, di cui potremo conoscere i risultati soltanto nel lungo termine. L'educazione è un processo dinamico, l'importante è non assumere un approccio dogmatico, ma continuare a farsi domande. Il cambiamento passa per gli individui, ma anche per le comunità. Il capitalismo globale distrugge i rapporti di vicinato e le comunità. Ripensare i propri valori significa anche ripensare i rapporti nelle comunità, le modalità di cooperazione per risolvere i problemi individuali e comuni. Ci possono volere generazioni per produrre un cambiamento di valori. Prendiamo, per esempio, l'ecologia. Prima degli anni '60 non se ne parlava affatto. Oggi la gente è più sensibile a questi temi, ma non abbastanza. Ci vuole molto tempo per cambiare. Il movimento esprime molte prospettive nuove per il futuro. Un modo diverso di vedere il potere, per esempio. Il potere non deve necessariamente essere centralizzato o accentrato nelle mani di pochi, ma può essere suddiviso in tante piccole fette. Lo dimostrano le piccole comunità che, di fronte all'indifferenza dei governi centrali, hanno deciso di prendersi il potere necessario per soddisfare le loro esigenze: Zapatisti in Messico, 'senza terra' in Brasile, township in Sud Africa, ma anche comunità locali in California o in Colorado, dove iniziative partite dal basso hanno prodotto leggi locali per contenere lo strapotere delle grandi aziende e proteggere gli interessi della popolazione. Paolo Scopacasa