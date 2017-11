Movimento Transpersonale, un nuovo modello culturale

La visione transpersonale non è limitata al campo della psicologia e della psicoterapia. Le opere di filosofi come Ken Wilber, Dennet e Hostadter, oppure fisici come Frijof Capra o Rupert Shaldrake e Danah Zohar, di ricercatori quali Riane Eisler o Terence McKenna, di psicologi quali Pier Weil, chimici come James Lovelock ci lasciano intravedere il delinearsi di un Movimento Transpersonale figlio del nuovo paradigma olistico emergente nell'ambito scientifico. Questo nuovo paradigma sembra declinare alla perfezione un nuovo modello culturale, che, a dire il vero, è molto antico, la cultura della condivisione, come è stato definito da Riane Eisler. Il Movimento Transpersonale esprime il riemergere con dignità scientifica di quella tradizione arcaica fondata sull'estasi e sulla condivisione, mentre lo psicoterapeuta transpersonale sembra ridare vita a quella "mente non vista" dell'antico sciamano oramai agonizzante nelle tribù alla periferia del mondo. Nella sua ricerca la Psicologia Transpersonale integra l'esperienza della psicologia occidentale, soprattutto del filone gestaltico, esistenziale, umanista con le tradizioni mistiche orientali basate sulla meditazione, come lo Yoga, lo Zen, il Sufismo e con quelle sciamaniche basate sull'estasi ed il contatto diretto con le forze della natura. Subisce inoltre una forte influenza dalle più recenti acquisizioni della fisica moderna e della biofisica ed è in stretto rapporto con altre scienze quali: la sofrologia, la sociologia, l'antropologia e la parapsicologia. Pierluigi Lattuada medico, psicoterapeuta