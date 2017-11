La mucca e il boa. Le leggende di Leonardo

"Una volta, in un campo, capitò un'immensa biscia: era un serpente boa. Strisciando sull'erba il rettile si avvicinò a una mucca che stava pascolando. Incominciò piano piano ad avvilupparsi dolcemente intorno alle sue zampe, poi, all'improvviso, strinse forte le sue spire e la mucca, così legata, non riuscì a muoversi. Il boa, allora, infilò la testa sotto la pancia del ruminante e cercò con la bocca i capezzoli per poppare il latte. Quando fu sazio, allentò la presa e si allontanò. La povera mucca, indebolita e quasi prosciugata, cadde per terra. I serpenti, infatti, sono ghiotti del latte e ne avvertono l'odore anche a grande distanza." (Leonardo da Vinci da "Leggende": Boie H. 21 v.) Realtà: La realtà è che la presenza di serpenti in stalle si spiega semplicemente con il fatto che proprio dentro a questi luoghi si trovano folte popolazioni di roditori, condizioni termiche favorevoli a trascorrere un buon letargo e, non per ultimo, abbondante letame e paglia dove deporre le uova (quale migliore incubatrice, calda e umida naturalmente?).