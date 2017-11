Mucca pazza: gli ultimi aggiornamenti

C'era una volta mucca pazza... quello che sembra il rassicurante esordio di una fiaba sta semplicemente ad indicare che si sono spenti i riflettori sull'emergenza BSE. Eppure oltre 150 studiosi, riuniti a Parigi in un Convegno internazionale, hanno esortato i paesi europei a non abbassare la guardia su un fenomeno che continua a covare sotto la brace. I ministri dell'agricoltura dei Quindici hanno prorogato, senza però fissarne la scadenza, il divieto di somministrazione delle farine animali almeno sino a due anni per i bovini e per tutti i ruminanti, compresi i cavalli. Il divieto non vale per maiali, polli e pesci. Sempre i ministri dell'Unione europea hanno stabilito la classificazione di tutti i sottoprodotti a rischio Bse provenienti dalla carne bovina (come ad esempio cranio, cervello, tonsille, intestino dei bovini di tutte le età e così via). La ragione? Semplice, perché le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei mangimi di maiali, polli, pesci cani e gatti devono provenire esclusivamente da parti animali adatte al consumo umano (rognone, pancreas, reni e così via). A tale proposito, a partire dal luglio 2002, non si potranno più dare ai suini residui di cucina provenienti da cucine casalinghe, mense e ristoranti. Sono stati sottoposti a normativa anche i paesi terzi: quanti vorranno continuare ad esportare i propri bovini sui mercati europei saranno tenuti a dare vita, non oltre il mese di ottobre, a una anagrafe bovina e a offrire garanzie inconfutabili che i capi esportati non siano stati alimentati con le farine animali. Fra quanto normato, è assai interessante l'abbassamento del limite di età per i rilevamenti anti BSE sulle mucche: si è passati da 30 a 24 mesi. Tutto bene? certo che no: fare dei test su animali di due anni è senz'atro positivo ma per avere una maggiore sicurezza alimentare occorrerebbe che tutti i Paesi dell' Unione Europea, e non solo alcuni, facessero controlli a tappeto anziché a campione sulle bestie macellate. L'Italia, fortunatamente, è fra i Paesi che effettuano le analisi a tappeto e riservano le analisi a campione solo per i bovini al di sotto dei 24 mesi di età negli allevamenti. Ma il pericolo non arriva solo dalle farine animali: Aiab/Icea, maggiore organismo di controllo del bio operante in Italia, ha effettuato 64 campionamenti su granelle e mangimi, in aziende che hanno notificato la produzione zootecnica secondo il metodo biologico, rilevando positività agli Organismi Geneticamente Modificati nel 39 per cento dei casi. Positività che tocca il 100 per cento quando si analizzano mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, contenenti soia, utilizzati dall'allevatore in deroga, per il 10 per cento della razione, come ammesso dalla norma. Massimo Ilari