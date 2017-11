Mucca pazza: la paura fa 60

È stata confermata dall'IZS di Torino la positività al test BSE di una mucca di sette anni, proveniente da un allevamento della provincia di Piacenza. Salgono così a sessanta i casi di animali che sono stati individuati come affetti da encefalopatia spongiforme bovina in Italia (diagnosticata in fase pre-clinica, di cui due non autoctoni) su oltre 640.000 analisi effettuate finora. 1 ogni 10mila. Non è poco, se si considera che gli italiani mangiano 8 milioni di bovini all'anno. La notizia va ad aggiungersi a quel pentolone di spezzatino ribollente che è l'emergenza "mucca pazza" in Italia e in Europa. Qualche assaggio? In Italia, dopo che a febbraio è stato reso noto il primo caso di malattia umana (vittima una giovane donna di Catania), si è parlato di un 'ticket' sulla carne. Polemiche, contrasti, e alla fine, il 20 marzo, le Camere dànno via libera al decreto sull'emergenza "mucca pazza", nato con la necessità di finanziare le misure d'indennizzo degli allevamenti colpiti dal morbo e di ritiro del materiale di scarto. Alle Camere però il provvedimento subisce molte modifiche, prima fra tutte una maggiore durata delle provvidenze pubbliche che si dovevano estendere fino al 31 ottobre 2002 (spesa prevista, 152 milioni di euro, di tasca nostra), poi anche stanziamenti per i giovani imprenditori e per la "valorizzazione della pesca e dell'agricoltura". Un capitolo a parte meritava la normativa sul riconoscimento della mozzarella di bufala mediterranea italiana. Tutto ciò è meritevole. Ma che c'entra con mucca pazza? Poco o niente. Se ne accorge Ciampi. Che, il 30 marzo 2002, respinge la legge. "Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha rinviato alle Camere, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n.4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura". Uno dei motivi del rinvio - ci tiene a precisare il comunicato del Quirinale - è dato da una norma inserita durante l'esame parlamentare della legge di conversione, che prevede la proroga di un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa! Altri motivi del rinvio riguardano più specificamente i contenuti del decreto-legge, al cui testo originario è stata aggiunta una serie di norme che appaiono "disomogenee" e non rispondono ai requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Tutto fermo, tutto da rifare. In Europa non stanno meglio. A Parigi muore il 16 febbraio una donna di 31 anni, quarta vittima acclarata - in Francia - della variante umana del morbo di Creutzfeldt-Jakob: aveva manifestato i sintomi della malattia nel luglio 2001. E il paese di Chirac, nonostante una pronuncia avversa della Corte di Giustizia, mantiene tutt'ora l'embargo contro carni provenienti dall'Inghilterra: le ritiene "non sicure". Dal canto loro gli allevatori inglesi, fiaccati dalle ondate di "mucca pazza" prima, dall'apocalittica "foot-and-mouth disease" (ricordate le terribili immagini dei roghi di migliaia e migliaia di animali nelle campagne inglesi, dell'estate scorsa?) e ostacolati dalle più rigide misure di controllo, stanno attuando un ritiro da tutti i mercati europei. La Germania è stata autorizzata dall'UE (12 marzo) ad erogare agli allevatori della Nord Westfalia forti sussidi economici "riconoscendo che l'attuale crisi del mercato della carne è eccezionale". In Belgio i consumatori di carne si vedranno caricare sulle spalle i costi necessari per i test che individuano il morbo della mucca pazza nei bovini. Un'ordinanza reale sul finanziamento dei test è già pronta e manca solo la firma di re Alberto per renderla operativa. La disposizione prevede l'imposizione di un diritto fisso sulle carcasse dei bovini, compresi i vitelli, da percepire al macello: aumenterà quindi il prezzo della carne bovina. Infine, il Portogallo è ripiombato a metà marzo nel "Gruppo IV" delle zone ad alto rischio geografico di contaminazione da BSE: gli ultimi mesi del 2001 hanno visto un'impennata del numero dei bovini infetti: da 68 a 101 in un mese solo. Ultimissimo dato preoccupante, il fatto che ben 77 animali (sul totale di quelli riconosciuti come infetti) erano nati tra il 1994 e il 1997, dopo che erano state messe al bando farine di pesce e animali. Il ministro portoghese ha dichiarato a Diario de Noticias: "non abbiamo nessun altro commento da fare sulla questione BSE"...