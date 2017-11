Mucca pazza un anno dopo: ridare fiducia ai consumatori

Il 2001 si è rivelato uno degli anni più disastrosi per il settore zootecnico: i consumi di carne bovina sono scesi del 9,5%. Oltre 41.000 tonnellate di carne, attraverso le misure predisposte dall'Unione Europea, sono stati ritirati dal mercato con una conseguente perdita per l'intera filiera (produzione, trasformazione, distribuzione) superiore ai 2.000 miliardi di lire. In un anno, nel nostro Paese, sono stati accertati 51 casi di BSE, con una media di un caso alla settimana. Siamo ben lontani dai dati degli altri paesi europei (942 i casi del Regno Unito, 273 in Francia, 235 in Irlanda e 125 in Germania), ma non si può considerare il morbo "mucca pazza" in via di soluzione. Inoltre questa situazione non è reale: fino all'autunno scorso gli allevatori avevano l'opportunità di mandare al macello i capi sospetti senza farli analizzare, ottenendo in cambio un indennizzo in denaro. I capi venivano "distrutti" senza entrare nella catena alimentare. Non sappiamo quindi quanti siano stati realmente i bovini affetti da BSE. Possiamo solo rilevare che nell'ultimo trimestre sono aumentati i focolai riscontrati, passati da 1 su 10.000 a uno su 9.300. Non solo, ma anche in Paesi finora ritenuti immuni dal morbo, come Austria e Finlandia, nel dicembre scorso è stato individuato per la prima volta un focolaio della malattia. Oggi il settore tira un sospiro di sollievo, costatando che i consumi stanno tornando a livelli paragonabili a prima dell'emergenza. In Italia, nel 2001, sono state effettuate analisi su oltre 477.000 capi bovini e i consumatori si sentono più sicuri anche grazie all'intensificazione dei controlli. La Confagricoltura sostiene che anche il nuovo sistema di etichettatura delle carni bovine, entrato definitivamente in vigore il 1 gennaio 2002, ha contribuito a favorire questo ritorno di fiducia verso la carne. Indubbiamente si tratta di un passo in avanti, che permette al consumatore di avere alcune notizie certe sul prodotto che acquista come il codice di identificazione dell'animale e le informazioni inerenti alla Nazione di nascita, di ingrasso, di macellazione e di sezionamento del bovino. In realtà questo tipo di informazioni ha lo scopo di trasmettere al consumatore la sensazione che l'animale è stato "seguito" durante la propria vita, che qualcuno ha "badato" a lui. Ma dicono poco rispetto alla qualità della carne. Tecniche di allevamento e tipo di alimentazione adottata sarebbero informazioni certamente più importanti, in grado di comunicare indicazioni più precise rispetto la qualità, ma restano ancora facoltative. In fondo, anche il non sapere, può indurre fiducia nei consumatori. Elisabetta Paje'