Mucca Pazza: un’ipotesi interessante

Dopo anni di autofinanziamento e fai da te, Mark Purdey, allevatore e ricercatore del Somerset, ha ottenuto la pubblicazione dei suoi studi sulla BSE nelle pagine di un'autorevole rivista medica. Purdey ha scoperto che, in una situazione di squilibrio tra quantità di rame e manganese nell'organismo, i prioni, proteine che proteggono il cervello dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche, si alterano fino a provocare l'insorgenza del morbo. I primi casi di mucca pazza in Gran Bretagna risalgono agli anni in cui, su imposizione del Ministero per l'Agricoltura, veniva somministrato agli animali il trattamento con un pesticida organofosfato, il Phosmet, usato per combattere l'infestazione della mosca parassita Hypoderma bovis. Il trattamento prevede che il pesticida venga versato lungo la colonna vertebrale dell'animale. La ricerca di Purdey dimostra che il Phosmet cattura il rame, ed evidenzia che gli animali, in quello stesso periodo, venivano alimentati con mangimi ricchi di manganese. I prioni, poveri di rame e intossicati dal manganese, reagivano sviluppando il morbo. Anche in Francia, le ricerche di Purdey, evidenziano che i primi casi di BSE si hanno in Bretagna, la prima regione francese ad aver utilizzato il Phosmet sui bovini. Da verifiche effettuate sul campo risulta che, ovunque si sia sviluppato un ceppo di BSE, animali e uomini sono stati esposti a carenze di rame ed eccesso di manganese. Ricordiamo, solo per fare qualche esempio, che gli organofosfati sono presenti nei fungicidi utilizzati in agricoltura e che nell'industria delle vernici si fa largo uso di manganese. I riconoscimenti ufficiali alla teoria Purdey sono arrivati recentemente, quando un'équipe di biochimici dell'Università di Cambridge ha "scoperto" che quando al rame viene sostituito il manganese, i prioni reagiscono comportandosi come quando insorge la BSE. Il Ministero dell'Agricoltura Britannico a questo punto ha promesso di finanziare le ricerche di Purdey. Se le ricerche proseguiranno (nonostante le minacce a cui Purdey è stato sottoposto) e i risultati saranno presi in considerazione, potrebbero emergere serie responsabilità nella questione mucca pazza. Tutto ciò è successo, secondo l'allevatore Purdey, a causa di un pesticida usato per combattere una mosca che, innocua per la salute dei bovini, provoca però alcuni inestetismi alla pelle dei bovini, sgraditi all'industria del pellame. Fonti: The Guardian, Mad cow, Bretons and manganese, G. Monbiot, 23 novembre 2000. British Journal of Nutritional & Environmental Medicine 1994, 4, 43-82 Paola Magni