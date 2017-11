Muffin di zucchine

Ingredienti per 6 muffin 150 g farina integrale di miglio un pizzico di sale 1/4 cucchiaino bicarbonato di sodio 2/3 cucchiaino lievito per dolci 2 cucchiaini cannella in polvere 2 cucchiai di zucchero di canna 2 uova 1 cucchiaio di olio d’oliva 100 g zucchina

Foto © Laura La Monaca

