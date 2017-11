Muoversi in acqua

Siete in piscina, volete fare qualcosa per voi stessi, per rilassarvi senza sentirsi costretti a seguire monotoni esercizi trascurando così la gioia di nuotare? Pensate prima al vostro benessere, alla consapevolezza del vostro corpo, ma non dimenticate che esistono dei principi comuni a tutte le discipline acquatiche che bisogna tenere presente per familiarizzare velocemente con le varie tecniche del nuoto, per muoversi nell'acqua e per fare esercizio fisico.