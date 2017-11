Danza terapia

Cos'è la danza movimento terapia La disciplina è nata attorno al 1940, da danzatrici che avevano capito che il lavoro sul corpo e sul movimento poteva apportare benefici non solo fisici o estetici ma anche interiori, di natura psicologica. Oggi, a 70 anni di distanza, la DMT si configura come un approccio terapeutico complesso: fa parte della arti terapie, cioè di quel gruppo di discipline che curano i pazienti attraverso le arti, la musica, la danza e può essere utile a diverse tipologie di persone. Ad esempio, aiuta le donne in dolce attesa, consentendo loro di confrontarsi coi cambiamenti del corpo, con le nuove emozioni, con le paure che derivano dall'arrivo di un bimbo; è utile agli anziani, per il parziale recupero di alcune funzionalità motorie e cardiocircolatorie e in più fa socializzare; serve ai bambini, che acquistano consapevolezza del proprio corpo, migliorano le capacità espressive, crescendo più sani e in armonia con se stessi. Talvolta, sotto strettissimo controllo medico e solo dopo un accurato consulto, la DMT è utile anche a chi presenta problemi di natura psichiatrica o per la riabilitazione dei tossicodipendenti. In generale, comunque, permette di recuperare un buon equilibrio psicofisico. Dove si pratica e chi la insegna Si pratica DMT nei posti più diversi: palestre, scuole - pubbliche e paritarie, materne, elementari e medie che decidano di predisporre laboratori appositi - case di riposo, alcuni centri oncologici, a volte carceri, come è accaduto a San Vittore, istituti di riabilitazione psichiatrica. Gli insegnanti sono professionisti, riconosciuti dall'APID - Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapeuti - che hanno svolto un corso quadriennale post universitario. Devono infatti avere alle spalle un percorso di studi di carattere riabilitativo o rieducativo e esperienza di danza o di lavoro sul corpo (anche senza essere ballerini professionisti). Per informazioni sulle scuole, sulle terapie e sull'APID: www.apid.it. Chiara Boracchi (Si ringrazia per la consulenza Elena Fossati, esperta in DMT)