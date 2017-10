A Kabul una giovane donna sfida le leggi del regime talebano con la musica

Negin Khpalwak è una ragazza pakistana di diciannove anni. È nata nel 1997 a Chitral, in Pakistan, città che si trova a pochi chilometri dal confine con l’Afghanistan, in un territorio popolato per lo più dal gruppo etnico-linguistico pashtun. Anche Negin è cresciuta in una famiglia estremamente conservatrice di etnia pasthun.

Nella mia città non ci sono scuole e studiare musica è impossibile. Tutti mi dicevano continuamente: ‘Come può una ragazza pashtun riprodurre la musica?’. Soprattutto nella nostra tribù, dove ancora oggi neppure un uomo ha il diritto di farlo.

Spero di essere un esempio per tutte le ragazze che cercano di realizzarsi, di fare qualcosa. La voce di un cantante a volte mi fa piangere, ma l'emozione mi dà speranza. La musica è questo. La musica è speranza.

Immagine di copertina: ©Reuters/Ahmad Masood