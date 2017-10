Musicosophia, la meditazione musicale

Musicosophia, parola che affascina e intimorisce al tempo stesso, ma di che cosa si tratta esattamente? Superficialmente potremmo dire che è un metodo di ascolto per capire la musica, per conoscere i grandi compositori, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, per fare interamente nostro il messaggio spirituale delle loro opere. L'ascoltatore viene avviato a un percorso di conoscenza e spiritualità, svelando la segreta architettura delle composizioni dei grandi maestri anche a chi non ha molta confidenza con le sette note. Per scoprire la saggezza nascosta nei suoni, l'ascolto deve superare quella percezione globale e diffusa in cui prevale la sensazione puramente sentimentale della musica. Essa ha un messaggio più importante da comunicare. L'obiettivo è quello di cogliere la struttura di un brano, carpirne l'essenza attraverso un ascolto concentrato, ripetuto. Le strutture della musica cominciano allora ad apparire più chiare e si instaura un rapporto di percezione interiore tra musica e ascoltatore, tra compositore e ascoltatore. Non occorrono studi accademici poiché è la musica stessa che introduce negli arcani del suo linguaggio. Un ascoltatore che non sa distinguere una chiave di fa da quella di sol o tra maggiore e minore, non è per questo costretto a sostenere la lotta contro le barriere create dall'istruzione musicale in quanto possiede già la chiave della comprensione spirituale, grazie appunto a questa sua "ingenuità" che un professionista deve invece riacquistare. L'uso di lettere, numeri, linee e figure sono il migliore strumento per la ricerca di un sistema di notazione libero e personale. Una volta scoperta l'architettura di un brano nella prima fase della meditazione musicale che si potrebbe definire analisi lucida, non resta che cogliere le risposte che il corpo dà. I movimenti e i gesti che rendono visibili le linee melodiche, costituiscono il fenomeno che George Balan, musicologo e fondatore di Musicosophia chiama meloritmia. Essa diventa meditazione musicale totale, vissuta con tutto il corpo. E' quest'ultimo che rivela, attraverso i suoi movimenti semplici e a volte solenni, il senso nascosto della musica. Viene così costruita un'immagine corporea delle forze che agiscono nel più profondo della musica, come un'architettura in movimento. Le melodie vissute nella meditazione e incise nel corpo e nella mente, diventano col tempo amici interiori che aiutano a scoprire perchè la musica è connaturata in noi, così come respiriamo e pensiamo. Maurizio Torretti