"Mystica: il viaggio, il sogno, l'anima" - Artisti vari (Virgin, 2002) Compilation dal filo conduttore più difficile da spiegare che da capire. Tanto che l'unico discorso sensato è dirvi alcuni dei nomi contenuti nel disco: Air, Depeche Mode, Massive Attack, Radiohead, Moby, Craig Armstrong, Gabin, Michael Nyman, Morricone, David Sylvian, Goldfrapp, Norah Jones, Turin Brakes, Ludovico Einaudi, Nicola Piovani e Gotan Project. Impressione complessiva: molto stile e piacevolezza. 01. Yann Tiersen - A quai 02. Alexander Balanescu - Hiding 03. Massive attack - Heat miser 04. Air - How does it make you feel? 05. Depeche mode - Dream on 06. Kings of convenience - Weight of my words 07. Radiohead - Climbing up the walls (remix) 08. Moby - The whispering wind 09. Craig Armstrong - Weather storm 10. Gabin - La maison 11. Michael Nyman - Skirting 12. Ennio Morricone - Si muore d'amore 13. David Sylvian - Heartbeat 14. Goldfrapp - Lovely head 15. Norah Jones - Come away with me 16. Turin brakes - Nowhere 17. Nick Cave - Love letter 18. Ludovico Einaudi - Le parole di mio padre 19. Nicola Piovani - Viaggio nella notte 20. Gotan Project - Santa Maria -