Narcolepsy

Antesignano dell'introduzione della tecnica legata a Photoshop nell'arte grafica e nell'animazione, McKean è considerato uno dei maggiori disegnatori ed illustratori contemporanei la cui arte è fortemente contraddistinta dalla capacità di amalgamare perfettamente fotoillustrazione, cinematografia e design grafico. Nato il 29 dicembre 1963 a Taplow, Berkshire (Regno Unito), dal 1982 al 1986 studia design, illustrazione e cinematografia. Dopo gli studi illustra varie comic-stories e il romanzo a fumetti di "Batman", Arkham Asylum, 1989. Ma è con il romanzo a fumetti Cages, 1998, uno dei più ambiziosi e completi romanzi nella storia dei comics, che avviene la svolta decisiva. Scritto e disegnato dal solo McKean, ne riflette le concezioni dell'arte e la vita, le opinioni, la creatività e i segreti. Da questo momento in poi la produzione di Mc Kean diviene sempre più prolifica e diversificata. Nel corso della sua attività l'eclettico McKean realizza oltre centocinquanta copertine di CD (Assembly, Tori Amos, Alice Cooper), idea numerosissime campagne pubblicitarie (Nike, Kodak, Eurostar, BMW, Mini), collabora con quotidiani e magazine internazionali (New Yorker, Playboy, Blur), a progetti video ed editoriali (Sinclair, The Rolling Stones), oltre a realizzare film (Alien 4, Blade). A "Narcolepsy" ci saranno in mostra quasi quattrocento opere originali tra cui illustrazioni originali di fumetti, un'ampia selezione di fotografie, libri per bambini, pitture recenti, lavori pubblicitari, illustrazioni e copertine di CD, film d'animazione, video-clips su supporto DVD e CD. Dave Mc Kean è diventato una delle presenze di spicco nel campo dell'animazione digitale. Attualmente è impegnato in quattro progetti cinematografici.