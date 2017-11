Narrativa

L'anno è il 1943, il posto è Napoli. Non è una scrittura per il teatro, quella scelta da Erri de Luca in "Morso di luna nuova" (Mondadori), anche se sono i nove protagonisti, uniti da un filo unico, a pronunciare gli avvenimenti, a raccontare ognuno con la propria voce mestieri e storie differenti. In una città scossa dai venti di guerra, al riparo dai bombardamenti, cinque uomini e quattro donne condividono la fuga in uno scantinato e si confrontano con gli interrogativi più intimi e con le ricadute interiori di un confronto sociale. Esistenziale Una delicata purezza attraversa le pagine di "Memoria delle mie puttane tristi" in cui Gabriel Garcia Marquez, torna alla narrativa dopo dieci lunghi anni. Il protagonista e io narrante della storia, giornalista eccentrico e solitario, al compiersi del suo novantesimo anno decide di concedersi una notte accanto alla splendida Delgadina, giovanissima e vergine, e contemplarne nottetempo il corpo nudo. Il sentimento che egli proverà non sarà quello che ha cercato in tutte le donne della sua vita, mentre scoprirà l'amore vero, quello capace di intima corrispondenza con il suo oggetto del desiderio e con il muoversi naturale dei giorni e delle stagioni. Poesia ed erotismo allo stato puro Capolavoro della letteratura ungherese di inizio secolo, "La porta" (Einaudi) di Magda Szabò, è una narrazione carica di drammaticità, di conflitti, rotture e difficili riconciliazioni, che lega indissolubilmente la vita della narratrice alla donna che l'aiuta nelle faccende domestiche. Un romanzo che affronta temi estremi come la perdita di controllo e l'incomprensibilità della vita. Un vero capolavoro Ancora una volta la voce di Eduardo Galeano con le sue storie minimaliste e la capacità di rapire, conduce il lettore nella straordinaria emozione del quotidiano: "Il libro degli abbracci" (Sperling & Kupfer Editori) Da leggere prima di addormentarsi In un libro coraggioso "La mandorla" (Einaudi) l'autrice - una donna marocchina che usa lo pseudonimo di Nedjma - racconta la sua educazione sentimentale e sessuale. La fuga dal marito, dalle regole ferree del matrimonio, la scoperta di un mondo inaspettato, quello della grande città, dove affronterà con nuova energia e consapevolezza la rieducazione del proprio corpo all'amore affrontando da un'altra prospettiva il suo rapporto con il sesso, un tabù che è uno dei nodi fondamentali della cultura araba. Per capire meglio le cose di un "altro mondo" Cosa accomuna la vita dei Gomuna, un popolo sconosciuto che vive in un luogo ignoto, e l'esistenza postmoderna del tardo capitalismo? Da questa domanda prende corpo "Fata Morgana" (Feltrinelli) l'ultima fatica di Gianni Celati, un romanzo pieno di sorprese che emergono dalle osservazioni di tre viaggiatori particolari che costringono a loro volta il lettore a riflettere su alcune questioni attuali della nostra epoca. Imperdibile La storia vera dell'inglese Madeline Slade che, conquistata dalla monumentale figura di Gandhi lasciò una vita agiata per vivere nell'ashram del Mahatma, è narrata con dovizia di particolari da Sudhir Kakar, padre della psicanalisi in India e romanziere, in "Mira e il Mahatma" (Neri Pozza). Passionale e attratta dai grandi uomini, Madeline, poi ribattezzata da Gandhi Mira, fu una donna travolgente ma in cerca di trascendenza, questo non le impedì di risultare inopportuna e indesiderata per lo stesso Gandhi la cui fissazione per la castità era, come noto, un'ossessione. Una storia intensa rigorosamente basata su documenti storici. Folgorante Che cosa passa nella mente di Aljaz Cosini mentre sta annegando nelle acque impetuose del Franklin River? Ambientato in Tasmania, "Gli ultimi minuti di una guida fluviale" (Frassinelli) è una storia in cui si fondono, in una serie di illuminanti visioni, la travagliata esistenza del protagonista e al tempo stesso una vicinanza al sé più profondo. Sullo sfondo una natura sublime e ignota. Emozionante, visivo, umoristico e spirituale Maurizio Torretti