Federbio, tutto il biologico italiano

Federbio prosegue l'attività sin qui svolta da FIAO, si uniscono ora organizzazioni di consumatori, organismi di controllo (che ispezionano il 95% per cento delle 40.965 aziende biologiche italiane), associazioni di produttori agricoli e della filiera alimentare, enti di ricerca, organizzazioni ecologiste a rappresentare tutti gli interessi coinvolti nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica italiana. L'assemblea ha confermato gli attuali organi sociali della Federazione fino alla prossima assemblea di bilancio, che si terrà a marzo 2006, e avviato il complesso lavoro organizzativo che porterà entro l'anno a costituire le "sezioni soci" tematiche (produttori, consumatori, organismi di controllo, operatori della filiera e servizi, tecnii e ricercatori) in cui si svilupperà il grosso delle attività di FederBio. Un passo verso una seria, e sana, organizzazione delle forze. Finora è mancata, perché il settore del bio era in costante ascesa, ma molto frammentato, o forse perché, convinti come sono tutti di "essere nel giusto", non ci si è dati pena di allestire una forte organizzazione per catalizzare consensi. L'Italia è leader in Europa per numero di aziende e per superfici coltivate senza ricorrere a sostanze chimiche di sintesi (954.361 ettari, equivalenti, all'incirca, a tutto il territorio delle Marche). Oltre alle produzioni vegetali (ortofrutta, cereali, olivo, vigneto), il biologico nazionale alleva senza mangimi OGM, senza antibiotici e stimolatori della crescita- oltre 200.000 bovini, 500.000 pecore, 2.150.000 polli e galline, 70.000 alveari, 55.000 capre... L'attività delle aziende si svolge nel quadro di un regime di controllo istituito da regolamenti europei, con le ispezioni e le analisi di organismi secializzati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. FederBìo non svolgerà alcuna attività commerciale né si occuperà direttamente di controlli, ma si propone come rappresentanza dell'intero movimento biologico e biodinamico italiano, di cui coordinerà le iniziative per migliorare la qualità e la diffusione dei prodotti e per rappresentare sia in sede nazionale che regionale le istanze del settore. La Federazione proporrà inoltre leggi utili per la tutela e lo sviluppo del settore, promuoverà la conoscenza dell'agricoltura biologica, la formazione, la ricerca, la sperimentazione e la definizione di standard comuni. La rappresentanza nei confronti del legislatore è strategica: quello biologico è tra i pochi settori agricoli in crescita a livello mondiale, e la maggior parte dei Paesi europei ha avviato dei Piani nazionali per incentivarlo. S.R.