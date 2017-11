Per un Natale più dolce scegli Bee my Future

Natale è un momento magico durante il quale si fa più forte il desiderio di stringersi con amici e persone care in un caldo abbraccio. Un abbraccio che può essere ancora più dolce se scegli di aderire a Bee my Future, il progetto di LifeGate per la tutela delle api in contesti urbani, regalando miele a chi vuoi bene. Un pensiero goloso, che rispetta l’ambiente ed è rivolto al futuro, perché le api sono a rischio di estinzione e con loro potrebbe esserlo anche il 70 per cento degli alimenti destinati alle nostre tavole. Scegliendo Bee my Future adotti 1.000 api e ricevi a casa, a tua scelta, 4, 6 o 10 vasetti di miele da 500 g personalizzabili grazie alle etichette con il nome delle persone che ti stanno più a cuore. E per te anche un prezioso omaggio: i segnalibri dell'energia pulita di LifeGate. Ciascuno contiene un codice promozionale che, alla sottoscrizione del contratto di fornitura di energia rinnovabile, ti garantisce il 100% di sconto sulla componente energia per il primo mese.

A Natale, scopri cosa lega una piccola ape a un grande futuro!

Le api di Bee my Future, le tue api

L’energia pulita di LifeGate per la tua casa