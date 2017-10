Natale regali hi-tech per tutti

Secondo i dati dello scorso Natale, agli italiani piace l'hi-tech. L'acquisto di prodotti tecnologici è in continuo aumento (nel 2006 si è registrato un +0.5% rispetto all'anno precedente), mentre sotto l'albero diminuiscono i libri (-0.6%) e i capi d'abbigliamento (-0.1%). Per questo, in nome di una sensibilità ambientale sempre più diffusa, le case produttrici di telefonini, pc, elettrodomestici, ecc., si sono adeguate, consentendo un'ampia scelta eco hi-tech in vista delle imminenti festività. Ad esempio: se avete un parente particolarmente appassionato di computer, potrete prendere in considerazione il mini pc che consuma solo 20 watt ed è costruito con materiali a basso impatto, ideale per chi ha bisogno di un secondo pc oltre a quello di casa. Oppure una delle tante stampanti "verdi" che consumano quanto una lampadina e che sono prodotte con il 50% circa di materia prima in meno. Se invece il vostro problema è accontentare amici sempre alla moda, ciò che fa al caso vostro sono orologi che funzionano a energia solare, borsette, agende e portafogli fabbricati con buste di plastica riciclate, zainetti fotovoltaici che permettono di ricaricare il lettore Mp3 e la batteria della videocamera semplicemente facendo una passeggiata. E infine, per gli appassionati di motori, non mancano gli scooter elettrici che si ricaricano come cellulari in sole 2 ore ed hanno una vita stimata 80.000 Km, o le mini auto elettriche costruite con materiale riciclato al 100%. Insomma, quest'anno il Natale hi-tech è per tutti i gusti e tutte le tasche. Naturalmente, eco.