“National Geographic Italia”, maggio 2002: copertina sul tema “cibo sicuro”

La redazione italiana del prestigioso mensile americano ha deciso di aprire il numero di maggio '02 con una copertina insolita e particolare. Mentre l'edizione americana ha in copertina la foto di un reperto Inca (una mummia), la redazione delle Edizioni La Repubblica ha puntato tutto sulla sicurezza alimentare, con un lungo speciale sui temi dell'igiene, dei contaminanti, della manipolazione genetica. Una scelta notevole, particolare e, dato il taglio della rivista, comunque coraggiosa. "Come di consueto la casa madre americana ci ha proposto una serie di immagini, di layout di copertina" ha detto a LifeGate Michele Gravino, curatore del 'pezzo forte' sul cibo. "In redazione abbiamo seguito il nostro intuito: 'cibo sicuro' è uno dei temi di più forte e immediato interesse, e l'immagine doveva essere capace di catalizzare quest'attenzione del pubblico italiano. E non solo: en passant, la stessa copertina poi l'ha fatta anche l'edizione francese". Il servizio giornalistico americano, di Jennifer Ackerman, è stato praticamente riscritto dalla redazione italiana, mantenendo i due filoni d'indagine: "cibo: quanto sicuro?" e "OGM, quanto sicuri?". "Abbiamo fornito nuovi approfondimenti e dato conto del dibattito italiano ed europeo, scottante, soprattutto su temi quali gli OGM: questo perché negli USA la discussione si svolge a un livello molto diverso dal nostro, e diverse sono le reazioni all'ingresso degli OGM nell'alimentazione quotidiana. In Italia e in Europa invece l'interesse è accesissimo, e la fame d'informazioni maggiore". Informazioni profuse in abbondanza da pag. 1 a pag. 50 del numero in edicola: dati e notizie provenienti dagli Usa, dall'Italia, da ogni parte del mondo. Si tratta di igiene, contaminazioni batteriche e rischi incrociati (meglio i cibi preconfezionati o quelli crudi?), di metodi di coltivazione e allevamento, degli effetti dell'uso di pesticidi, ormoni, antibiotici. Si possono leggere approfondimenti di rilevanza globale: il nesso tra il cibo, la geografia e le condizioni economiche, le politiche alimentari continentali di USA ed Europa... Per la verità alcuni titoletti, nelle parti riferite al tema OGM, parrebbero inclini a una certa tolleranza. Per esempio, si legge in risalto: "Quando abbiamo iniziato a modificare geneticamente i nostri cibi? Da ben più tempo di quanto s'immagini", argomento principe dei fautori del transgenico; oppure: "I cibi biotech sono sicuri? Sì, fino a prova contraria" - si potrebbe tranquillamente ribattere "NO, fino a prova contraria". Tolleranza subito controbilanciata, però, da un apparato informativo davvero imponente, onesto ed equilibrato, preparato proprio dalla redazione italiana. "Per questo" conclude Michele Gravino "il giornale non vuole lanciare battaglie o impegnarsi politicamente. Il nostro compito è informare, affrontare gli argomenti con rigore scientifico, mettere i lettori in grado di scegliere proponendo loro più possibili letture". Approfondire, scandagliare con questa profondità il tema equivale proprio a metterne in luce i più nascosti recessi, ad "esplorarlo". Missione che, al National Geographic, riesce spontanea... Stefano Carnazzi