Da decenni National Geographic diffonde la cultura del rispetto per la Terra attraverso la sua conoscenza fotografica. Attraverso grandi immagini che hanno fatto la storia, diverse generazioni hanno esplorato luoghi da sogno. Con il Concorso Internazionale di Fotografia, si offre a tutti l?opportunità di accedere al famoso magazine e raccontare - proprio con la fotografia - una storia o un?emozione. Quest?autunno una mostra fotografica all?aperto a Milano racconta queste storie e queste emozioni. White Star Adventure presenta i quattro vincitori e le 32 migliori immagini dell?edizione 2007 del concorso fotografico di National Geographic Italia, selezionate da una giuria composta da grandi professionisti del settore:

Guglielmo Pepe, presidente della giuria e direttore di National Geographic Italia; Grazia Neri, titolare dell?omonima agenzia, che ha uno speciale occhio di riguardo per i talenti emergenti; Marco Delogu, fotografo specializzato in ritratti e direttore artistico di FotoGrafia, festival internazionale della fotografia di Roma; Tano D?Amico, fotoreporter romano che con i suoi scatti in bianco e nero ha documentato in maniera straordinaria l?Italia negli anni della contestazione; Sandro Santioli, fotografo toscano conosciuto in tutto il mondo per i suoi paesaggi; Roberto Mineo, direttore e fondatore della scuola di fotografia John Kaverdash di Milano e fotografo con una lunga esperienza nel campo dell?immagine pubblicitaria; Valeria Manferto De Fabianis, direttore editoriale di Edizioni White Star, la casa editrice che pubblica in Italia i libri di National Geographic.