Natura a tavola. 200 piatti secondo il modello igienista

Secondo il modello igienista è consigliabile consumare alimenti ricchi di acqua, frutta e ortaggi crudi, almeno per 60% del totale dei cibi ingeriti. Secondo questo modello inoltre, grande importanza si deve attribuire alla combinazione degli alimenti. Detto questo, non dobbiamo pensare che seguire questo stile di vita sia difficile. Non dobbiamo immaginare una cucina scialba, malinconica e spoglia. Trovare scuse o resistenze è sempre facile (e troppo comodo): "Non ho tempo", "Non sono capace", "Non posso". Non facciamoci intimorire. Cambiare il nostro regime di alimentazione, e quindi il nostro stile di vita, sarà un processo graduale. Cominciamo allora ad aprire questo bel libro. E se pensiamo di trovare piatti insipidi e tristi… ci sbagliamo. Provate, sarà una sorpresa piacevole. Le ricette sono dettagliate e spesso prevedono preparazioni semplici e veloci. Sfiziosa ed interessante l'idea di accompagnarle con delle note curiose sugli alimenti, che riguardano per esempio l'etimologia dei nomi, le proprietà degli alimenti, le proprietà dei loro colori. L'autrice, Anna Maria Castagneri, ha raccolto le ricette da lei sperimentate sulla base della tradizione igienista. Scopriremo per esempio che possiamo creare il nostro "dado" casalingo per insaporire gli alimenti, senza ricorrere a quelli già pronti e che non c'è bisogno di friggere per preparare delle polpette squisite. Insomma: capiremo che sarà semplice e divertente cucinare dei piatti buoni e saporiti… e soprattutto sani.