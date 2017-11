Natural Mystic in Zion! Jaka

Ospite straordinario della serata: Jaka che presenterà il nuovo disco Live - Spiritual R-Evolution - InVersione Dance Hall Muniti di Base. La serata si svolgerà con la performance di Jaka e le consuete chicchere fra l'artista e i conduttori a seguire il DJ Set di Bunna nella notte dello Zion Beach. Uno dei locali più frequentati dell'estate riomana e non solo, lo Zion club è dedito alla propagazione delle reggae vibes da molti anni ed ora, ospita Natural Mystic e Jaka. La registrazione della puntata verrà messa in onda Martedi 30 Giugno alle 22:00 solo ed esclusivamente su LifeGate Radio! Zion Beach - via Litoranea Ostia-Anzio Km 10.72 Pomezia (RM) Jaka Presents - Spirtual R-Evolution JAKA, al secolo Giuseppe Giacalone, supportato dalla eccellente FIRE BAND con QUEEN MARY, propone un cd live coinvolgente e di straordinaria energia, offrendo al proprio pubblico una serie di brani ormai entrati a far parte del patrimonio musicale italiano. E così, in "SPIRITUAL R-EVOLUTION" è possibile ascoltare tracce quali "REGGAE A MATINA", "GANJAH (E TE' BANCHA)", "RAGGA SOLDATI", "SKATENAMI", "BENVENUTI IN SICILIA" e molti altri ancora. Presente anche l'inedito "SPIRITUAL R-EVOLUTION" che da appunto il nome all'album, disponibile anche in versione "studio". Con ben 21 tracce, "SPIRITUAL R-EVOLUTION" rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama la musica reggae ed una possibilità per aprire nuovi orizzonti musicali a chi è lontano dal genere; la formula del live conferisce ai brani una nuova energia e un forte coinvolgimento. Reggae ma non solo: questo album è, infatti, un contenitore che racchiude tutte le innumerevoli esperienze musicali e non di JAKA e dei musicisti che con lui condividono il palco. L'album è reggae "suonato e sudato" allo stato puro; ma non mancano riferimenti all'hip hop, al soul , alla dancehall, allo ska e al dub, così come sono presenti ed evidenti la potenza e la padronanza del palco che fanno di JAKA e della FIRE BAND uno dei migliori combo reggae italiani. La "SPIRITUAL R-EVOLUTION" - l'evoluzione/rivoluzione spirituale - è probabilmente il vero messaggio che JAKA ha voluto dare in questi anni di musica: "rime coscienziose" con uno sguardo sia al nostro mondo interiore che alla società, accompagnate da una musica spirituale quale il reggae, una musica che parte dal basso e che arriva sino in alto, nella mente e nello spirito di chi l'ascolta. La destrezza della FIRE BAND e di QUEEN MARY sono più che evidenti come testimoniano sia gli innumerevoli live svolti con questa formazione che lo stesso "SPIRITUAL R-EVOLUTION". "SPIRITUAL R-EVOLUTION" è un album che, pur non essendo considerato da JAKA stesso un punto d'arrivo, senza alcun dubbio va a coronare la sua maturità artistica. "SPIRITUAL R-EVOLUTION" è, anzi, un nuovo punto di partenza per un personaggio fondamentale per la musica alternativa in Italia. Un Disco che vi coinvolgerà come se anche voi stesse partecipando al concerto. "SPIRITUAL R-EVOLUTION" è disponibile nei migliori negozi di musica ed in formato digitale presso i più importanti store digitali.