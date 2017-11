Natural Mystic Live! THE DUB SYNC

THE DUB SYNC, un coinvolgente live set che è divenuto anche un doppio cd di brani inediti: DUB EX MACHINA, uscito il 18 aprile. Ma andiamo con ordine. Il progetto THE DUB SYNC è un live set di alto impatto che vede sul palco Madaski, al mixer e devices elettronici, Paolo Baldini (B.R. STYLERS, AFRICA UNITE) al basso e Papa Nico (AFRICA UNITE) alle percussioni, in un alchimia musicale dove il suono elettronico di Madaski arricchito e scaldato dalle ritmiche colorate di Papa Nico è fluidificato negli ipnotici bassi di Paolo Baldini. Il dub è il punto di partenza e infinite sono le sue possibilità d'improvvisazione. L'approccio non è certo la canzone ma le sue elaborazioni in diretta, l'elettronica che si sposa con il calore dei bassi, il sound delle percussioni e le forme aperte, che rendono The Dub Sync un live act dove i tempi si dilatano e si segue il ritmo più che la struttura. Tutto ciò, dopo un 2007 fitto di date nei club italiani ed europei e una fisionomia stilistica più precisa, viene catturato su cd con l'apporto di vari ospiti italiani e internazionali: da Zion Train a Jah Son da Giallo a Patrick, e ancora Dubdadda, Prince David e Victor degli LN Ripley, Rankin'alpha (aka Dubital) e Grena fino al "sempre compagno di ogni avventura'' Bunna. Risultato: un doppio cd di brani inediti dal titolo DUB EX MACHINA. DUB EX MACHINA contiene tutta la linfa del progetto THE DUB SYNC, ovvero l'esigenza di andare oltre i confini, sia quelli di un genere che troppo spesso si limita al puro ritmo in levare e poco aggiunge al bagaglio del già detto, già sentito e sia oltre i confini dell'Italia, dove già molte sono state le puntate e gli apprezzamenti. La puntata di Natural Mystic del 20 maggio, in diretta sulle frequenze di LifeGate Radio, sarà l'occasione ideale per ascoltare i brani di DUB EX MACHINA in versione rigorosamente live. Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con THE DUB SYNC presso Caffè del Progresso C.so San Maurizio, 69/B - Torino di Martedì 20 maggio è gratuito. Si accede solo previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21:30