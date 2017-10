Natural Mystic – Casino Royale

Martedì 9 settembre agli studi Casalogic di Milano i Casino Royale, che presenteranno "Royale Rockers: The Reggae Sessions", nuovo album pubblicato il 29 agosto e anticipato dall'inedito "Cosmic Sound" che rivisita in chiave reggae dieci successi di Alioscia e compagni. A fare gli onori di casa, come sempre, i nostri Bunna e Frank, che intervisteranno Alioscia per raccontare questo progetto che, a vent'anni dall' esordio discografico "Soul Of Ska", riporta i Casino Royale direttamente alle radici del reggae, la loro prima, grande passione.