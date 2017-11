Natural Mystic Live! MR. T BONE & THE YOUNG LIONS

Special guest della serata: MR. T BONE & THE YOUNG LIONS. Dopo aver ospitato importanti guest musicali fra cui Max Casacci dei Subsonica, Giuliano Palma e The Dub Sync, il programma reggae di LifeGate Radio celebra l'ultima appuntamento dal vivo prima della pausa estiva. Per chiudere in bellezza questa prima stagione Natural Mystic Live si trasferisce eccezionalmente dal Caffè del Progresso ai Murazzi del Po per una puntata al chiaro di luna, rigorosamente live e in diretta. Capitanati da Mr. T Bone (all'anagrafe Luigi De Gasperi ), già trombonista di Africa Unite e Bluebeaters, i "giovani leoni" porteranno in riva al Po il loro coinvolgente roots rock reggae, un mix di ska, rocksteady e early reggae che ricorda il sound giamaicano dei primi anni '70 di artisti come Toots & The Maytals, Tommy McCook & The Supersonics e Upsetters. A fare gli onori di casa, come sempre, i nostri Bunna e Frank. Natural Mystic Live! tornerà a settembre per una nuova stagione all'insegna delle "positive vibrations" in compagnia di Bunna e Frank, pronti a guidarci in un nuovo viaggio alla scoperta delle radici della musica e della cultura reggae. Sempre sulle onde di LifeGate Radio. Stay tuned! Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con Mr. T-Bone & The Young Lions presso Splash Lato destro Murazzi del Po - Torino di Martedì 22 luglio è gratuito. Si accede previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21:30