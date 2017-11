Natural Mystic Live! B.R. Stylers

Natural Mystic Live! B.R. Stylers Le esibizioni dal vivo portano i B.R. Stylers a suonare in festival e club in Italia, Slovenia, Croazia, Germania e Polonia, portando il gruppo a condividere il palco con artisti come Zion Train, Revolutionary Dub Warriors, Jah Free, Mad Professor, Lee "Scratch" Perry, Horace Andy, Africa Unite e Adrian Sherwood. Nel dicembre 2002 esce il primo album Dub Resonance per l'etichetta indipendente slovena Vinylmania Records. All'inizio del 2003 il brano One island dub contenuto nello stesso album viene scelto, remixato ed inserito nel disco Spirit of The Ancients del combo dub londinese Alpha & Omega Nel 2005 esce Dubbing From The Earth, anticipato nell'estate 2004 dall' EP Over This Place, registrato, scritto e arrangiato dai B.R. Stylers al Dub Alchemy studio di S. Martino di Campagna (Pordenone) e mixato da Madaski al Dub The Demon di Luserna S. Giovanni (Torino). All'album partecipano Jah Free, Prince Alla, Vibronics e Dubital. Nel 2006 Paolo Baldini entra ufficialmente nella nuova formazione degli Africa Unite come co-produttore e bassista. L'album Controlli ospita la voce di Michela Grena nel brano Watch Out e i B.R. Stylers aprono molte date del Controlli Tour. Nell'inverno 2008 è iniziata la produzione del nuovo album che uscirà nell'aprile 2009 per l'etichetta Alambic Conspiracy. www.brstylers.com/ www.myspace.com/brstylers Inizio concerto e diretta ore 22:00 L'ingresso per la serata con B.R. Stylers presso Caffè del Progresso C.so San Maurizio, 69/B - Torino di Martedì 24 novembre è gratuito ma si accede previa prenotazione scrivendo a naturalmystic@lifegate.it Si invitano i partecipanti ad arrivare entro le ore 21.30