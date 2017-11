Natural Mystic Live! Calipson

Bunna, cantante degli storici Africa Unite, circa un anno fa, approda sull'isola di LifeGate Radio e, accompagnato da Francesco Napoleone ogni martedì notte alle 22.00 racconta il reggae, le sue contaminazioni, cultura e tradizioni. E poi le storie dai backstage di 30 anni di Africa Unite, ospiti in studio e tanta musica dal vivo. Un programma che punta all'andamento del reggae, lento ed in sospensione, per tracciare un parallelo tra la Giamaica e l'Italia. Attraverso musica, notizie, collegamenti con l'isola di "Jah", si passerà un'ora dedicata all'anima del reggae. Si all'anima più che al genere musicale, nella migliore tradizione di LifeGate Radio il reggae è un pretesto per parlare di ritmi lenti ed in sospensione, sussurrando curiosità e notizie. Natural Mystic, trasmissione di LifeGate Radio, si trasferisce per le puntate live del periodo estivo all'ACUA CLUB, LATO DESTRO MURAZZI DEL PO - ARCATE 31/33. Martedì 21 luglio CALIPSON saranno gli ospiti della serata. BIOGRAFIA CALIPSON Calipson è il proseguimento naturale del progetto Tribà, nato alla fine degli anni '80 come uno dei primi esempi nazionali di band multietnica. Dopo aver esplorato il territorio musicale dell'Africa Nord-occidentale, i Tribà si sono spostati verso sonorità caraibiche, facendo del "crossover", ovvero la fusione tra le esperienze musicali occidentali e quelle dei paesi a sud del mondo, una delle caratteristiche peculiari del gruppo. I Tribà hanno licenziato 3 album: Distanze, Camminando, Ritmo Criminal (Target-Sony). Quest'ultimo, grazie ai singoli "Mama insegnami a ballar" e "Io sono il re", ha raggiunto le classifiche di vendita nazionali e quelle di gradimento di alcuni paesi europei. Diverse sono state le apparizioni televisive nei maggiori show nazionali, per citarne alcune, Domenica In (Rai 1), Buona Domenica (Canale 5), Miss Italia (Rai 1), Gli Oscar del Calcio (Italia 1), e nelle migliori trasmissioni radiofoniche nazionali, Dj Time e Tropical Pizza (Radio Dj), Caterpillar (Radio Rai 1) e tante altre. L'attività live è sempre stata il vero punto di forza della band, che l'ha vista partecipare in diversi festival nazionali e internazionali, tra i quali: Sanremo Estate, Tora Tora, Arezzo Wave, Barcolana di Trieste, Pellerossa e Chicobum di Torino, Rafanans di Rovereto, Festival Europeo della Musica in piazza Duomo a Milano per RTL e altri ancora. A metà del 2008 Vito Miccolis, fondatore dei Tribà insieme a Juan Carlos Calderin, Enzo Mesiti, Janier Isusi e Tony Velardi fondano i Calipson per dare continuità al progetto iniziale, arricchendo l'inconfondibile sound dei Tribà con le sonorità del calypso. Al repertorio originale della band sono affiancate delle songs tradizionali ricercate all'interno del patrimonio musicale di Trinidad, Cuba, Jamaica e rielaborate attraverso le peculiarità musicali dei Calipson. La formazione vede alla voce e alla tromba il cubano Janier Isusi "el Susundungu", alle tastiere Tony "Record" Velardi, al basso Enzo "Forever" Mesiti, alle percussioni il cubano Caldero e Vito "el Puro" Miccolis, alla chitarra Carmine "Nucho" Nobile. Nell'estate 2008 i Calipson sono la resident band della manifestazione Torino World Music Meeting 2008 organizzata dall'Associazione Culturale Musica90. Nel corso delle serate la band ha accompagnato ospiti illustri quali Bunna fondatore degli Africa Unite, Manali, Sirianni, Toti Canzoneri, spaziando dal reggae al flamenco. L'inizio del 2009 è caratterizzato da moltissime apparizioni live, tra le quali la rassegna HISPANICA, STORIA E LETTERATURA TRA IVREA E SPAGNA organizzata dal Comune di Ivrea con il Patrocinio della Regione Piemonte e hanno curato le musiche dell'VII edizione Festival Nazionale del Cabaret in Rosa nel Teatro Coccia a Novara, manifestazione che ha visto la partecipazione di Geppi Cucciari. La band musicale è ospite della manifestazione "Riditorino" a Chivasso e parteciperà a concerti e rassegne musicali organizzate in spazi estivi, centri sociali e teatri. A partire dalle ore 21.30 ACUA lato destro Murazzi del Po - ARCATE 31/ 33 Torino